Mit vielen weiteren Themen beschäftigte sich der Rödelseer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Es ging unter anderem um den Ausbau der Straße auf den Schwanberg, um das Tastmodell für den jüdischen Friedhof und um neue Fahrzeuge für den Bauhof.

Der Landkreis Kitzingen beabsichtigt den Ausbau der Kreisstraße KT 56 auf den Schwanberg zwischen der Staatsstraße und der Zufahrt zum Autoparkplatz auf dem Berg. Der Ausbau dient laut Bürgermeister Burkhard Klein der Sicherheit der Straße. Hierfür wird eine talseitige Hangsicherung der Fahrbahntrasse mittels einer Pfahlbockstützkonstruktion errichtet. Diese wird zukünftige talseitige Bankett- und Fahrbahnabsenkungen ausschließen.

Aufgrund eines vorhandenen Bodendenkmals benötigt der Landkreis eine Grabungserlaubnis nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz. Der Gemeinderat hatte keine Einwände.

Tastmodell des jüdischen Friedhofs wird größer als geplant

Für das Tastmodell des jüdischen Friedhofs bei Rödelsee stehen die Beschriftungen fest. So wird der Eingang nur mit "Historischer Eingang von 1563" tituliert. Da das Priesterhäuschen wohl nie eine rituelle Funktion hatte, wird es nur als solches betitelt. Die vielen unterschiedlichen Grabsteine kommen bei der gewählten Modellgröße im Maßstab 1:100 und bei einer Größe von etwa zwei mal 1,3 Meter zur Geltung. Die Ergänzung der Grundrisse und Markierung der nicht mehr vorhanden Taharahäuser und Friedhofseingänge ist ebenfalls vorgesehen. Ursprünglich war von einem Modell mit einer Größe von 1,65 mal 1,35 Meter ausgegangen worden. Tatsächlich wird es nun aber größer. Deshalb erhöhen sich die Bruttokosten somit von 15.886,50 auf 19.063,80 Euro. Der Gemeinderat stimmte zu.

Die Mitarbeiter des Bauhofes benötigen für Kleinarbeiten, Materiallieferungen und als Transportmittel zu den Baustellen, insbesondere für den Kehrdienst am Freitag, die Straßenreinigung sowie die Arbeiten an und in den Friedhöfen ein weiteres Fahrzeug. Der Bauhof hat verschiedene Fahrzeuge getestet und ist zum Ergebnis gekommen, dass das Fahrzeug "Goupil G5H" oder ein "Piaggio Porter Electric Power" als Kipper die optimale Lösung wäre. Darüber hinaus ist die Beschaffung eines gebrauchten dieselbetriebenen Staplers erforderlich. Der Rat stimmte beiden Wünschen zu.

Michl Müller tritt am 15. Juli im Hof von Schloss Crailsheim auf

Am 15. Juli tritt Michl Müller ab 20 Uhr im Hof von Schloss Crailsheim auf. Karten gibt es in der Vinfothek. Da die ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde, den Vereinen, Organisationen, Institutionen und Kirchen in den vergangenen Jahren, auch aufgrund von Corona, wenig sicht- und spürbaren Dank erhalten haben, soll künftig eine jährliche Kabarett- oder Musikveranstaltung dazu dienen, den in der Gemeinde tätigen Ehrenamtlichen Dankeschön zu sagen. Der Rat beschloss, dass den Ehrenamtlichen ein Nachlass von 50 Prozent, maximal ein Betrag von 20 Euro, auf den Eintrittspreis gewährt wird.

Die Gemeinde Rödelsee und die GlasfaserPlus GmbH haben die gemeinsame Erklärung zum geplanten Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur unterzeichnet, informierte Bürgermeister Burkhard Klein. Für das Tierheim Kitzingen zahlt die Gemeinde laut Klein heuer 1880 Euro.