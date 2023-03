Bei Bilderbuchwetter entpuppte sich das "Volkacher Frühlingserwachen" am Wochenende als wahrer Besuchermagnet. Vor allem am Sonntagnachmittag, als die Sonne die Gassen der Altstadt aufheizte, schlenderten mehrere tausend Menschen über die Bummelmeile und nutzten die Angebote an den Marktständen und in den Geschäften. Jäh beendet wurde das quirlige Treiben mit einem Wolkenbruch kurz vor Feierabend.

Dass beim Frühlingstreff das Thema "Bewegung und Mobilität" ein Schwerpunkt war, wurde am südlichen Eingangstor zum Basar deutlich. Elektromobilität in drei- und vierrädrigen Fahrzeugen interessierte nicht nur die männlichen Besucher. Warum nicht ein kleines Stadtfahrzeug als Hybrid-Modell, fragte sich eine junge Mutter, die mit ihrem Dreijährigen in die Obere Hauptstraße einbog und die neuesten Modelle unter die Lupe nahm. Am unteren Tor schloss sich der mobile Kreis. Dort bot der Bund Naturschutz Secondhand Fahrräder an. Die Nachfrage nach Bikes für die kleinsten Verkehrsteilnehmer war groß.

Auf der Flaniermeile wurden Kleidung, Dekoration und Handarbeit angeboten. Schlangen bildeten sich vor einem Bratwurststand, dessen Helfer ob der hungrigen Mäuler ins Schwitzen kamen. Schnäppchen konnte man an den Ständen der Pfarrgemeinde vor der Stadtpfarrkirche ergattern. Pfiffige Infos rund um Weinerlebnistouren an der Mainschleife und den Einstieg ins Camperleben gab es in der Unteren Hauptstraße.

Bücher und Medien für den kleinen Geldbeutel

Weil es am frühen Vormittag noch geregnet hatte, waren die Wege auf dem Weinfestgelände etwas matschig. Dies tat dem traditionellen Flohmarkt jedoch keinen Abbruch. Mädchen und Jungen fanden mit ihren ausrangierten Spielsachen großzügige Käufer, Flohmarkt-Profis veräußerten ihre Raritäten. Beim zweiten Flohmarkt in der Stadtbibliothek gab es aussortierte Bücher und Medien für den kleinen Geldbeutel. Hochkonjunktur hatten die Eisdielen und die Straßencafés, denn das sonnige Wetter hielt bis zum Regenguss in die Abendstunden an.