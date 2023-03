Die Fußball-Herrenmannschaft weiter selbstständig, der neue Vorstand wurde problemlos gefunden und ein erfolgreiches, harmonisches Vereinsleben – beim FC Reupelsdorf läuft nach wie vor vieles sehr gut. Urgestein und langjähriger Vorsitzender Reinhard Hümmer wird noch einmal zwei Jahre die Geschicke des Vereins mitführen, dann ist aber endgültig Schluss. Mit ihm sind Thomas Czeschka (Verantwortung Sport) und Johannes Czeschka (Verantwortung Sportheim, Inventar) als Führungs-Trio im Amt einstimmig bestätigt worden. Den Vorstand komplettieren Karin Drechsel (Kassiererin), Andrea Brückner (Schriftführerin), Bastian Flachenecker, Sebastian Meier (Abteilungsleiter Fußball), Kathrin Hümmer (Abteilungsleiterin Gymnastik), Stefanie Posl (Leitung Wirtschaftsbetrieb), Peter Doege, Ernestine Zinnheimer (Leitung Küche), Edgar Schlereth und Günter Lang (Kassenprüfer), Sandra Mayer und Engelbert Ziegler (Platzkasse), Hannah Czeschka, Manfred Flurschütz, Daniel Czeschka und Dieter Lang (alle Beisitzer).

Wenn gut ein Viertel eines 210 Mitglieder zählenden Vereins zur Jahreshauptversammlung kommt, zeugt das von einem sehr intakten Vereinsleben. In der Tat ist es auch das, was der Vorsitzende (Gesamtkoordination Verein) Reinhard Hümmer in seinem Bericht bestätigte. "Im ersten kompletten Vereins-Jahr nach Corona konnten wir, der FC Reupelsdorf, super an unsere Leistungen aus Vor-Corona-Zeiten anknüpfen", sagte ein sehr zufriedener Vorsitzender. Nicht nur, dass der Fußballspielbetrieb bestens und noch selbstständig läuft, wurden im vergangenen Jahr wieder viele Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Egal ob Schafkopfrennen, Waddel-Meisterschaft, Tanzcafé, der Kirchweih-Betrieb oder auch die Faschingsveranstaltungen samt Kinderfasching – alle waren ein Erfolg und erfuhren großen Zuspruch. Besonders stachen beim Rückblick die Aprés-Ski-Party und der Kinderspiele-Nachmittag im Juli heraus. Sehr erfreut zeigte sich Hümmer in diesem Zug, dass es nie wirklich Probleme gab, für all diese Veranstaltungen das Dienstpersonal zu finden.

Trainer und Sportleiter sagen Ade

Nach vielen Jahren engagierten Einsatz für den Fußball in Reupelsdorf werden sich Spielertrainer Serkan "Seko" Sarioglan – er erzielte über 100 Tore für den Verein – und Spielleiter Yusuf "Yudi" Chasanoglou zum Ende der Saison zurückziehen. Beide hoben in ihren kurzen Ansprachen hervor, wie gern sie immer nach Reupelsdorf gekommen sind, wie gut das Team, der Verein, die Zuschauerinnen und Zuschauer Sonntag für Sonntag harmonierten. Zum Abschied wünschen sie sich den Klassenerhalt in der Kreisklasse Schweinfurt 2. Auch die Nachfolge für die nächste Saison ist geklärt: Das neue Trainer-Duo besteht aus Eugen Müller und Billal Hassan.

Keinesfalls aber definiert sich der FC Reupelsdorf nur über den Fußball. Auch in den weiteren Sparten des Vereins herrscht reges Treiben und ehrenamtliches Engagement. Bei der Gymnastik-Abteilung mit Leiterin Kathrin Hümmer werden Zumba- und Rückenschul-Kurse angeboten. Aus der Faschingstanzabteilung begeistern immer wieder die "Schautanz-Mädels" unter Leitung von Carina Flurschütz und Eva Stöhr sowie das Männerballett mit Trainerin Annette Weiss.

Für besondere Verdienste und langjährige Treue zum Verein wurden ausgezeichnet: Christine Flachenecker, Hannah Müller, Conni Singer und Niklas Singer (alle 15 Jahre), Annika Czeschka und Monika Nunn (beide 25 Jahre) sowie Erich Baumann, Erich Brendler, Winfried Flurschütz, Winfried Fröhlich, Hugo Löb und Edgar Weiß (alle 50 Jahre).