Das biblisch anmutende Alter von 100 Jahren ereichte Barbara Werst aus Iphofen. Zu ihrem Jubeltag übermittelte sogar der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick seine Glückwünsche und überreichte der Jubilarin eine Ehrenurkunde im Rahmen der Marienkapellen-Einweihung im Altenbetreuungszentrum (ABZ) . "Das ist ja ein ganz große Ehre", meinte die Seniorin zu den Glückwünschen des Erzbischofs.

Barbara Werst hatte als geborene Klinger und waschechte Iphöfer am 20. Oktober 1922 das Licht der Welt erblickt. Ihr Vater war während des Zweiten Weltkriegs tödlich verunglückt, weswegen ihre Mutter von 1939 bis 1945 nach Berlin umzog, um ihre Kinder durchzubringen. 1946 kamen die Klingers nach Iphofen zurück und Barbara Werst lernte Andreas Werst kennen und lieben und trat mit ihm 1946 vor den Traualtar.

Einen großen Bekanntheitsgrad erlangte Barbara Werst dadurch, dass sie lange Jahre als Bedienung im Gasthaus Goldene Krone von Marga und Michael Popp beschäftigt war. 1996 konnten Barbara und Andreas Werst das Jubelfest der Goldenen Hochzeit feiern, seit 1999 ist sei Witwe nach dem Tod ihres Mannes.

Bis ins Jahr 2007 lebte die geistig heute noch sehr rüstige Seniorin im eigenen Haushalt, ehe sie mit 85 Jahren in das dem ABZ angegliederte Betreute Wohnen umzog, später wechselte sie dann stationär in den Altenpflegebereich. Zum seltenen Jubeltag gratulierte die Familie mit den drei Kindern, drei Enkelkindern fünf Urenkeln. Zum Jubeltag machten auch Bürgermeister Dieter Lenzer und Pfarradministrator Adam Was ihre Aufwartung.