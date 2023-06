Ein Event wie zum 175-jährigen Bestehen der Turngemeinde Kitzingen (TGK) hat das Flugfeld auf dem Kitzingen Airport noch nie erlebt. Die Vorstandsriege der TGK sowie Moderator Walter Vierrether und alle Beteiligten hätten sich zwar mehr Zuspruch als 23 Teilnehmende gewünscht, Zufriedenheit herrschte dennoch.

Der 1. Kitzinger Airport-Sprint sollte zufolge über eine Rennstrecke von 400 Metern führen. Erlaubt war die Teilnahme ab sechs Jahren mit Zweirädern aller Art, ausgenommen Fremdantriebe wie E-Räder. In einem ersten Lauf ging es für die 15 Erwachsenen sowie die Kinder der Altersklassen sechs bis zehn Jahre und elf bis 15 Jahre um die erreichte Zeit. Für die Erwachsenen ergab sich daraus eine Startliste mit den sechs Zeitbesten, die dann - wie schon beim Vorlauf - paarweise auf die Piste gingen.

Nach weniger als zwei Stunden standen die Sieger fest und der Vorsitzende des Luftsportclubs Kitzingen (LSC) Herbert Sattler, der einen Preis für einen Segelflug über Kitzingen sowie den Siegerpreis ausgelobt hatte, konnte zur Verteilung der Pokale schreiten. Der Dank der Turngemeinde galt dem LSC sowie Markus Blum, die die Rennpiste zur Verfügung stellten.

Lange Zeit waren die handgestoppten Fahrzeiten von Cornelius Schmid (34,6 Sekunden) und Thomas Klein (34,8 Sekunden) siegesverdächtig. Als Oberbürgermeister Stefan Güntner mit seiner Familie eintraf, schienen die Bestzeiten in Gefahr. Der OB schaffte trotz zweier Versuche "nur" 38,5 Sekunden als Bestzeit.

Als die drei K.-O.-Runden gefahren waren, waren die Bestzeiten tatsächlich pulverisiert, denn Henning Zirkelbach raste die Piste in 30,7 Sekunden herunter. In Fahrtrichtung wies die Rennstrecke zwar ein leichtes Gefälle auf, doch herrschte zum Zeitpunkt des Rennens ein zeitweilig strammer Gegenwind. So erreichte Zirkelbach beim Start aus dem Stand und ohne Starthilfe eine Geschwindigkeit von 46,9 km/h, der sportliche OB kam auf 38,5 km/h.

Die Ergebnisse

Erwachsene: 1. Henning Zirkelbach 30,7 sec; 2. Cornelius Schmid 34,6 sec; 3. Thomas Klein 34,8 sec; 4. Erik Neuerer 37,6 sec; 5. Thomas Menninger 38,1 sec; 6. Stefan Güntner 38,5 sec.

Kinder: Darwin Grün 44,7 sec; 2. Jakob Seubert 54,9 sec; 3. Chris Wanzek 58,1 sec; 4. Moritz Güntner 1:03,2 min; 5. Paula Güntner 1:04,7 min; 6. Luisa Goldschmidt 1:13,8 min.

Jugend: 1. Nils Schäfer 40,7 sec; 2. Marie Güntner 49,2 sec.