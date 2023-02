690 Euro überreichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lindner Norit GmbH & Co. KG mit Sitz in Dettelbach jetzt an Heidrun Grauner, Schriftführerin und Gründungsmitglied der Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung von Lindner Norit entnommen.

Hintergrund der Spende ist eine langjährige Tradition: Seit vielen Jahren organisieren die kaufmännischen Auszubildenden des Unternehmens eine Weihnachtsaktion. Im Dezember 2022 übernahmen Lina Bachuletsch, Nora Holtz, Sophie Reinfelder und Nina-Katharina Schmidt diese Aufgabe. Statt der üblichen Weihnachtstombola, bei der die Geschenke der Lieferanten unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlost wurden, gab es dieses Mal ein Glücksrad für die Verlosung. Die gewerblich-technischen Auszubildenden hatten es geplant und konstruiert. Bei der Erstellung konnten sie ihre Fertigkeiten im Umgang mit Metallen und Werkzeugen unter Beweis stellen.