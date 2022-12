Seine Anziehungskraft bewies am vergangenen Wochenende wieder einmal der Weihnachtsmarkt in der Kleinlangheimer Kirchenburg. Mit einer Andacht in der Kirche mit musikalischer Umrahmung wurden die Besucherinnen und Besucher am Samstag eingestimmt. Bürgermeisterin Gerlinde Stier, Engelskinder und der Nikolaus begrüßten bei der offiziellen Eröffnung am Sonntag die Gäste und Altbürgermeister Roland Lewandowski wusste bei einer Führung Interessantes aus der über 2000-jährigen Geschichte des Ortes zu berichten.

An beiden Tagen gab es im Torhaus eine Fotoausstellung zum Sportverein unter dem Titel "VfL - vom Fußballklub zum Breitensport" und zu den Krippenspielen der 1960er-Jahre zu sehen. Reich war die Auswahl an handgefertigten Geschenkartikeln, Kunst- und Gebrauchsgegenständen. Ebenso vielfältig das Angebot von Erzeugnissen der Selbstvermarkter: Von der altfränkischen Bratwurst, den Dosen mit verschiedenen Wurstsorten bis hin zu den verschiedensten Likören und Bränden, für die Kleinlangheim bekannt ist. Kaffee und Kuchen und Backwaren vom Christstollen bis hin zur Zimtrolle oder eine Feuerzangenbowle waren ebenso wie Glühwein und Grillwurst dafür da, kulinarische Genüsse zu erfüllen.

Büchererlös zugunsten des Altarbildes

Bekannt ist der Kleinlangheimer Markt auch dafür, dass es Mistelzweige gibt und entsprechend dazu den "Zaubertrank", Miraculix lässt grüßen. Nicht zu kurz kamen die Kinder, für die es eine Kinderbackstube, Gelegenheit zum Basteln und eine Bescherung durch den Nikolaus gab. Auch einen kleinen Pferch mit Schafen und wenige Tage alten Lämmern gab es zu sehen. In der warmen Bücherstube konnten Exemplare für einen Euro erworben werden, der Erlös ging zugunsten der Renovierung des Altarbilds. Im ehemaligen "Zwinger" hinter dem Rathaus konnten Christbäume erstanden werden, das Dorf- und Handwerkermuseum und der Trödelladen in der Pfarrgasse waren geöffnet.