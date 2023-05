Großer Auftritt für die Kleinen mit wichtigem Hintergrund - für 27 Kinder des Kindergartens St. Mauritius Wiesentheid war der letzte Dienstag vor den Pfingstferien ein ganz besonderer Tag – sie durften das Kindermusical "Der barmherziger Samariter" zur Aufführung bringen. Musik, Schauspiel und Singen gekonnt kombiniert und dabei natürlich den Appell zur täglichen Nächstenliebe vermitteln, die Hauptbotschaft des Gleichnisses aus dem Lukasevangelium.

Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der sich um das Wohl und die Genesung seiner Nächsten kümmert, ist den Kindergartenkindern sehr wohl bekannt und nun durften sie sich im Rahmen eines Musicals mal auf eine ganz andere Art und Weise mit dieser Botschaft der Nächstenliebe beschäftigen. Die Idee dieses Thema, diese Geschichte, dieses Musical-Projekt im Kindergarten St. Mauritius ins Leben zu rufen, kam von Erzieherin Martina Schmidt die von ihrer Kollegin Lena Hofmann kräftig unterstützt wurde. Aber auch das gesamte Erzieherinnen Team des Kindergartens unterstützte in den letzten Wochen dieses nicht alltäglich Projekt, bei dem die Teilnahme der Kinder freiwillig war. 27 Kinder machten bei diesem Singspiel mit und probten seit Ostern kräftig Melodien, Text und Handlung. Insgesamt lernten die Kinder so neun Lieder rum um die Geschichte des barmherzigen Samariters. Favoriten waren für die Kinder hierbei "Wer ist mein Nächster?" oder "Er könnte helfen". Abwechselnd zu Musik und Gesang wurden Spielszenen aus dem Gleichnis des barmherzigen Samariters von den Kindern aufgeführt.

Begeistertes Publikum

Zur Aufführung im evangelischen Gemeindezentrum waren über 100 Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen und waren begeistert ob der tollen Idee und Aufführung eines Kindermusicals. Die "Musical-Kinder" selbst waren an diesem Nachmittag mit voller Leidenschaft dabei, keine Spur von Nervosität und bei allen Kleinen war der Stolz groß, einmal zusammen in so einem großen Musical-Chor auf der Bühne stehen zu dürfen. Das Kindergarten Team mit ihrer Leiterin Kathrin Hümmer freute sich, dass diese Idee so gut funktionierte und bei allen, ob Kinder, Eltern und Publikum super Anklang fand und mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit Kindergarten St. Mauritius Wiesentheid)