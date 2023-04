Die Gemeinden des Dekanats Kitzingen wurden am Ostermontag von Dekanin Baderschneider und Prädikantin Sattes zu einer Wanderung in die Hohenfelder Flur eingeladen. Nach einer kleinen Andacht in der Bergkirche machten sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei herrlichem Sonnenschein auf den Weg. Bei verschiedenen Haltestationen konnten sich die Wanderfreudigen bei besinnlichen Texten ihre eigenen Gedanken zur Auferstehung machen. Wo stehe ich mitten im Leben auf und wo kann ich Kraft und neuen Lebensmut finden? Höhepunkt der Osterwanderung war die Tauferinnerung mit frischem Wasser aus dem plätschernden Hohenfelder Bach. Die letzte Station durch den Wald lud zur Stille und Wahrnehmung der Natur ein. Mit dem Lied "Möge die Straße uns zusammenführen" verabschiedeten sich die Teilnehmer. Der Ausklang erfolgte im TSV Sportheim bei einem guten Essen.

Von: Rudolf Sattes (für das evangelische Dekanat Kitzingen)