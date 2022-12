"In Albertshofen haben wir aktuell die vorteilhafte Situation, dass die Rücklagen auch außer- oder überplanmäßige Ausgaben durch die Rücklagen problemlos möglich sind", erklärte Michael Schmitt, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen, in der Haushaltssitzung des Albertshöfer Gemeinderats. Denn die Gemeinde hat derzeit eine absolut entspannte Finanzlage, die viele Spielräume lässt. "Solche Haushalte aufzustellen, ist eine angenehme Arbeit", bekannte der VG-Finanzexperte.

Der Gesamthaushalt hat ein Volumen von 8,72 Millionen Euro und steigt damit um sechs Prozent gegenüber dem laufenden Jahr. Der Verwaltungshaushalt nimmt leicht auf 4,42 Millionen Euro zu und der Vermögenshaushalt wächst um neun Prozent auf 4,30 Millionen Euro. Die mit Abstand wichtigste Einnahme ist die Einkommenssteuerbeteiligung, die erneut steigt auf die Rekordmarke von 1,33 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen aus München nehmen leicht auf 867.000 Euro zu und die wachsende Gewerbesteuer spült 278.000 Euro in die Gemeindekasse. Ein schöner Betrag sind die 223.000 Euro, die die Gemeinde aus Mieten und Pachten einnimmt. Auf der Ausgabenseite stehen 1,02 Millionen an Kreisumlage, eine enorme Summe für die Kindergartenbetreuung (netto über 400.000 Euro) sowie die Verwaltungsgemeinschaftsumlage von 418.000 Euro und die Schulverbandsumlagen mit 126.000 Euro als größere Posten.

Die größten Ausgaben-Posten

Unter dem Strich erwirtschaftet die Gemeinde eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt von 276.000 Euro, was einiges weniger ist als in den Jahren davor. Aber die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass die Zuführungen in den kommenden Jahren peu à peu wieder ansteigen werden Abzüglich des Schuldendienstes verbleibt eine freie Finanzspanne von 190.000 Euro.

Auf der Einnahmeseite des Vermögenshaushalts steht eine enorme Rücklagenentnahme von 3,4 Millionen Euro um alle Investitionen finanzieren zu können. Auf der Gegenseite fließen aber gleichzeitig wieder 2,47 Millionen der Allgemeinen Rücklage zu. Die größten Investitions-Posten sind kommendes Jahr die Neugestaltung des Rathausvorplatzes mit 458.000 Euro, 300.000 Euro für Photovoltaikanlagen auf der Kläranlage und der Gartenlandhalle, 240.000 Euro für die Sanierung der Friedrich-Hiller-Straße. Insgesamt summieren sich die Investitionen auf 1,6 Millionen Euro.

Der Gemeinderat ließ die Hebesätze für die Grundsteuern sowie die Gewerbesteuer unangetastet. Die Schulden werden bis zum Jahresende 2023 auf 532.000 Euro abgeschmolzen sein. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 236 Euro wird sich Albertshofen dann weit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen von 631 Euro bewegen.

Weiteres Thema im Rat

Der Gemeinderat brachte eine Änderung des Bebauungsplans "Obere Sandäcker", in einem Bereich zwischen der Waldstraße und der Seebachstraße, inklusive der Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg. Damit will der Gemeinderat um Umfeld des ehemaligen Trockenwerks die Nachverdichtung im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans ermöglichen und passt die Nutzungen an den künftigen Bedarf an. Hierzu haben bereits Vorgespräche mit dem Landratsamt stattgefunden. "Damit würden wir eine Innenverdichtung erreichen", erklärte Bürgermeister Horst Reuther, was in Albertshofen in Ermangelung von Bauflächen ein wichtiger Aspekt ist. Bei dem Vorhaben würden auch einige bislang als Gewerbeflächen definierte Flächen neu deklariert um dort künftig eine Wohnbebauung zu ermöglichen.