In der Jahreshauptversammlung kam im vollen Euerfelder Vereinsheim das Beste eigentlich erst zum Schluss. Vorsitzender Alexander Rettner bezeichnete es sogar als "Wahnsinn": Der mittlerweile 90 Jahre alte Erwin König wurde für seine 75-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Und der Vorstand musste ganz schön lange vorlesen, was das Mitglied seit den 1950-er Jahren alles für den Verein geleistet hat. Weiter wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Mit ihm auch noch Emil Füller. Und Peter Hammer wurde sogar zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Man merkte es: bei diesem Verein läuft wirklich alles rund. Auch Kassier Marcel Hofmann konnte den Mitgliedern berichten, dass die Kassenlage sich als sehr zufriedenstellend darstellt. Vorstand Rettner sprach von einem wirklich anstrengenden, aber auch sehr schönen zurückliegenden Jahr. Viele gelungene Veranstaltungen hat es gegeben. Auch in dem noch kurzen neuen Jahr ist schon einiges gelaufen. Als Beispiel nannte er die Faschingsfeten bei den Kindern und danach bei den Senioren und eine von der Jugend organisierte Aprés-Ski-Fete. Auch werde das Vereinsheim für private Feiern stark genutzt.

Flutlicht vor Erneuerung

Der sichtlich stolze Vereinsvorsitzende betonte, dass dies nur durch eine großartige Helferschar von Freiwilligen zu meistern war. Auch sportlich stehe man mit der ersten und zweiten Mannschaft auf einem gesicherten Platz in der zweiten Tabellenhälfte. In der neuen Saison gibt es mit Matteo Gramlich einen neuen Trainer für beide Mannschaften. Ebenso läuft es bei der Jugend sehr gut im Verein. So kommen aus der U19 Mannschaft acht Spieler heraus und stärken die Personaldecke der Herren-Mannschaften.

Kathrin Wächter, Sportleiterin Volleyball, berichtete, dass man gerade ohne Trainer dastehe. So musste man sich von dem offiziellen Spielbetrieb abmelden. Allerdings ist sie bestrebt, eine Hobby-Mannschaft aufzubauen. Hierzu hofft die Vorstandschaft, dass sich die Lage wieder ändern wird. Unter dem Punkt "Abschließendes" wurde berichtet, das die Flutlichtanlage erneuert werden soll und dann folgte noch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Seit 25 Jahren sind Manfred Mußgnung, Peter Reichert, Gerald Keil, Cornelius Heußner, Wolfgang Schäfer und Domionik Graber dabei. Für 50 Jahre wurden Hermann Gehring, Franz Scheller, Günter Herbig, Helmut Mack, Erich Scheller, Dietmar Walter, Karlheinz Bielek, Rudolf Scheller, Anton Walter, Richard Scheller, Edgar Graber, Reinhold Scheller und Bruno Heußner geehrt, für 65 Jahre Emil Füller. Valentin Kamm ist seit 70 Jahren dabei.