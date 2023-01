Oliver Weidel heißt der alte und neue Rüdenhäuser Tipp-Kick-Champion. Er erwies sich nach der coronabedingen Zwangspause auf die Minute topfit, zeigte große Nervenstärke, gewann das Turnier und darf nun ein weiteres Jahr den Wanderpokal in seine Vitrine stellen.

Das erstmals im Jahre 2003 ausgetragene Turnier mit den Tipp-Kick-Spielfiguren hat nichts von seiner Faszination eingebüßt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Auch in diesem Jahr trafen sich 18 begeisterte Tipp-Kicker, um den Rüdenhäuser Ortsmeister zu ermitteln. Als Ausrichter fungierte in bewährter Weise der FCN-Fanclub Rüdenhausen. Für Organisation und den reibungslosen Ablauf zeichneten sich Alexander Bergmann und Martin Lindner verantwortlich.

Eine besondere Atmosphäre in Form von Vorfreude, an Ungewissheit und ein gewisses Maß an Anspannung war schon bei der Gruppenauslosung festzustellen. Hoffen und Bangen, manchmal etwas Erleichterung oder auch große Skepsis spiegelten sich in den Gesichtern der Teilnehmer wider.

Nach teilweise spannenden und hart umkämpften Begegnungen in Vor- und Zwischenrunde setzten sich in den Halbfinalspielen Titelverteidiger Oliver Weidel und Alexander Bergmann durch und erwiesen sich in einem denkwürdigen Finale als absolut ebenbürtige Gegner. Das Finale selbst war an Dramatik nicht mehr zu überbieten. In einer extrem spannenden Begegnung, in der beide Finalisten ihre tolle Schusstechnik und Trefferquote immer wieder unter Beweis stellten, fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen und auch hier erst nach mehrfacher Verlängerung. Mit einem Sieg von 11:10 Toren in einem wahren Elfmeterkrimi triumphierte Oliver Weidel letzten Endes auch mit dem nötigen Quäntchen an Glück über Alexander Bergmann und sicherte sich die Rüdenhäuser Tipp-Kick-Ortsmeisterschaft im Jahre 2023.

Im kleinen Finale gewann Marco Klein mit 3:2 Toren gegen Christine Dennerlein und belegte den dritten Platz.

Groß war die Freude bei der Siegerehrung, da jeder Teilnehmer sich über einen schönen Sachpreis freuen durfte.

Von: Norbert Bergmann (Mitglied des FCN-Fanclubs Rüdenhausen)