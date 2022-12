Das deutsch-deutsche Zusammenleben begleitete den Würzburger Journalisten Eberhard Schellenberger (65) privat und als langjährigen Reporter für den Bayerischen Rundfunk ein Leben lang und wurde zu seinem journalistischen Lebensthema. Bei seiner ersten privaten Einreise in die DDR legte die Stasi eine Akte von am Ende 400 Seiten über ihn an. Daraus hat er nun das Buch "Deckname Antenne" gemacht, das im Würzburger Echter Verlag erschienen ist.

Eberhard Schellenberger kommt am Donnerstag, 8. Dezember, nach Rüdenhausen und wird um 19 Uhr im "Weinkeller am Schloss" aus dem Buch lesen. Dazu gibt es Fotos, Ausschnitte aus den Akten und Originaltöne, teilt Gastgeber Karl Castell-Rüdenhausen mit.

Anmeldungen per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen.de oder Tel.: (09383) 7044.