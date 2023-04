Die Lauber Narrengilde ist schon eine sehr erfolgreiche, intakte und äußerst lustige Truppe. Selbst eine normale Jahresversammlung wird dort zu einer amüsanten Veranstaltung mit viel guter Laune, aber auch vielen engagierten, jungen Menschen. Gestärkt mit dem Vertrauen der Mitglieder geht der Vorstand in die nächsten drei Jahre "Faschingsarbeit". Sabine Schwingler bleibt auch weiterhin an der Spitze der Lauber Narren. Seit über zwei Jahrzehnten führt sie nun schon die "Grün-Weißen Narren" aus dem kleinen Prichsenstädter Ortsteil und das sehr erfolgreich.

Rund 100 aktive Lauber im Fasching dabei

Es sind Zahlen die beeindrucken: Laub, ein Dorf mit knapp 300 Einwohnerinnen und Einwohnern, hat seit 1981 einen Faschingsverein, die Lauber Narrengilde, die zurzeit rund 200 Mitglieder hat. Angefangen von der Kinder- und Jugendgarde bis hin zur Prinzengarde, den Solotänzerinnen und dem Männerballett sind aktuell rund 100 "Narren" in neun Tanzgruppen im Lauber Fasching aktiv auf der Bühne dabei. Bereits jetzt laufen in den meisten Gruppen schon wieder die Proben und Trainings für den Fasching 2024. Ambitioniert und engagiert eben bei stets guter Stimmung, aber das ist die Lauber Narrengilde.

Dass diese Stimmung auch neben der Bühne passt, merkte man bei der Jahresversammlung. Neben den vielen erfolgreichen Berichten der einzelnen Abteilungen, gingen auch die Neuwahlen des Vorstands problemlos über die Bühne und immer wieder gab es erheiternde, gar lustige Wortbeiträge während der Wahl. Ein Besucher der Versammlung fasste es treffend zusammen: "Es sind halt Narren".

Eigene Prunksitzung und Empfang im Landratsamt als Highlight

Auch beim Blick auf die vergangene Faschingssaison gab es nur Positives zu berichten. Alle Tanzgruppen samt Elferrat waren oft und erfolgreich in der Region unterwegs, ein Höhepunkt waren die Auftritte bei den beiden eigenen Lauber Prunksitzungen, die in diesem Jahr zweimal restlos ausverkauft waren. Ein besonderes Erlebnis für die Lauber Narrengilde war der Faschingsempfang der Kitzinger Landrätin Tamara Bischof. Mit Elferrat und Garde zeigte man im Kitzinger Landratsamt, dass aus einem kleinen Ort ganz großer Fasching kommen kann. Schon jetzt fiebert man in Laub ein bisschen dem übernächsten Jahr entgegen, denn 2025 feiert die Narrengilde ihr 44-jähriges Bestehen, erste Planungen sind bereits angelaufen.

Problemlos und mit viel guter Stimmung wurden die Posten des Vorstands der Narrengilde Grün-Weiß Laub für die nächsten drei Jahre besetzt. Vorsitzende: Sabine Schwingler; stellvertretende Vorsitzende: Monika Mertens; stellvertretender Vorsitzender: Lukas Veth; Schatzmeister: Roland König; Schriftführerin Nicole Sehne; Sitzungspräsident: Martin Kess; stellvertretender Sitzungspräsident: Clemens Veth; Kassierin: Christina Weickert; Betreuer Elferrat: Frank Wetterich, Clemens Veth; Verantwortliche Barbetrieb: Sandra Fichna; Zeugwart: Markus Köhler; Kassenprüfer: Michaela Wetterich, Christian Grund.