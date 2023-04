Da herrschte erst einmal betretenes Schweigen im Mainstockheimer Gemeinderat am Donnerstagabend, als Kämmerer Michael Schmitt am Ende der Präsentation der Zahlen des aktuellen Haushalts sein Resümee zog: Spätestens ab dem Jahr 2026 wird die Gemeinde keinen finanziellen Spielraum mehr haben, was im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden wird geht dann fast komplett in die Kreditfinanzierung.

Denn nur mit hohen Kreditaufnahmen wird das, was in den kommenden Jahren auf der Aufgabenliste steht, zu finanzieren sein. Da ist die Wasserenthärtung, da ist die Ganztagsbetreuung in der Schule, da ist die Bergstraße und weiteres, was sich bis 2026 auf Investitionen in Höhe von über 10 Millionen Euro auftürmt. Und da ist noch nicht einmal die Kläranlage, die Hauptstraße oder der Stern berücksichtigt. Schmitt forderte die Räte auf, sich klar zu machen, was unbedingt nötig ist und auf was doch noch verzichtet werden könnte.

Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs sah die Lage nicht ganz so pessimistisch. Denn nach 30 Jahren Erfahrung wisse er, dass die Einnahmen vorsichtig, die Ausgaben aber sehr hoch kalkuliert seien. Trotzdem gelte es, das "Wünsch Dir was" im Rat genau anzuschauen. Ganz oben stehe die Kläranlage, deren Genehmigung nicht verlängert werde. Die Räte müssten schnell entscheiden, ob neu gebaut oder nach Dettelbach oder nach Kitzingen angeschlossen werde. "Es wird nicht einfach, aber es ist leistbar, wenn wir alle Vernunft walten lassen", so Fuchs.

Für Werner Zürrlein ist "die freie Finanzspanne eine einzige Katastrophe, wir haben keinen Spielraum". Etwas gewagt die Ideen von Peter Brandner, das "gute Mainstockheimer Trinkwasser" nach Dettelbach zu verkaufen und damit, aber auch mit regenerativen Energien, Geld in die Kasse zu bringen. Günter Voits Ansatz, gleich einige Posten zu streichen wurde dann aber von Fuchs blockiert und der Haushalt für das Jahr 2023, der ein Gesamtvolumen in Höhe von gut 10 Millionen Euro hat, bei zwei Gegenstimmen verabschiedet.

"Es wird nicht einfach, aber es ist leistbar, wenn wir alle Vernunft walten lassen." Karl-Dieter Fuchs, Bürgermeister

Gleich beim nächsten Tagesordnungspunt wurde der Sparwille des Gremiums auf die Probe gestellt, als es um die Förderrichtlinie für die Bezuschussung zur Bauschuttentsorgung für Maßnahmen im Innenbereich ging. Wie berichtet, wird diese Richtlinie gerade ILEK-weit beraten und soll das Bauen im Innenbereich der Orte erleichtern. Auch wenn Thomas Popp darauf hinwies, dass hier schon Geld gespart werden könne, stimmten die Räte bei einer Gegenstimme zu.

Wasser und Abwasser werden in Mainstockheim teurer. Die alle vier Jahre fällige Kalkulation dieser Kosten, die komplett von den Nutzern zu tragen sind, hat eine Anpassung ergeben. Da ab dem Sommer wohl auch noch die Kosten für die Entkalkungsanlage dazu kommen, hat das Ratsgremium beschlossen, auch diese Kosten gleich mit einzurechnen, um eine Zwischenablesung zu vermeiden. Insgesamt steigen die Kosten für Bezug und Entsorgung pro Kubikmeter Wasser auf 7,50 Euro.

Eine längere Diskussion gab es um den Bauantrag für ein Einfamilienhaus Am Grabendamm. Das Grundstück war in der Vergangenheit bereits Thema bei verschiedenen Rechtsstreitigkeiten, bei denen es um die Zuordnung zum Innenbereich ging, die jeweils von der Gemeinde verloren wurden. Der geplante Bau im Hochwasserbereich scheint möglich, da er auf vorhandenen Garagen errichtet werden soll.

Vor allem Peter Brandner sprach sich vehement gegen das Vorhaben aus und sah die Anlage Grabendamm in Gefahr. Er forderte eine fachliche Beratung durch das ISEK-Büro. Am Ende setzte sich Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs durch, der vorschlug, das Einvernehmend er Gemeinde zu erteilen, wenn ein Grundbucheintrag zur Erschließung des Grundstücks zu Lasten der Bauwerber erfolgt ist. Dem stimmten die Räte bei drei Gegenstimmen zu. Die endgültige Entscheidung liegt beim Landratsamt.

Für die von den ILEK-Gemeinden geplante Gemeindeapp sahen die Räte einstimmig keine Notwendigkeit.