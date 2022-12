Es ist schon Tradition dass Pfarrerin Mareike Rathje und Burkard Utz einen ökumenischer Familiengottesdienst in Sommerach gestalten. So hatten sich die beiden für den 4. Adventssonntag wieder gemeinsam verabredet um einen Familiengottesdienst abzuhalten. Unterstützt wurden die beiden von den Sommerachern Jungbläsern, die mit ihren Musikinstrumenten diesen Gottesdienst musikalisch begleiteten. Das Thema des Advents-Gottesdienstes war vor allem das Warten in allen Varianten und wie schwer manch Einer sich damit tut. Außerdem wurde die Entstehungsgeschichte des Adventskranzes beleuchtet.

Von: Ursula Walter (Schriftführerin, Pfarrgemeinderat Sommerach)