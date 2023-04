Schwerstarbeit musste Bereitschaftsleiter Harald Erhard zusammen mit dem stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter Marcel Schöpf leisten: Über 50 Rot-Kreuzler aus Volkach konnten geehrt werden. Die zurückliegenden Jahre mit der Pandemie hatten einen regelrechten Ehrungsstau verursacht.

Mit Bruno Berz wurde das langjährigste Mitglied sogar für 65 Jahre BRK-Arbeit ausgezeichnet, gefolgt von Willi Berz (60 Jahre) , Georg Hufnagel (50 Jahre) und Bernhard Pfaff (45 Jahre), der zudem für seine besonderen Verdienste in der BRK-Bereitschaft die silberne Ehrennadel bekam. Auch Alexander Kortus und Heidi Schuhmann, sowie der "Chef" Harald Erhard selbst, wurden für außergewöhnliche Verdienste ausgezeichnet. "Hilfsbereitschaft muss aus dem Herzen kommen", so der Bürgermeister Heiko Bäuerlein, der die Anwesenden passend mit "meine lieben Hilfeleistenden" ansprach und von den Hilfeleistungszahlen, die die Leitung vortrug, sich stark beeindruckt zeigte. "Gott sei Dank seid ihr da!" lobte er. In seinem Grußwort ging er auf den Volkacher Notarztstandort ein, der für die Zukunft sicher rund um die Uhr bestehen bleibt. "Der Wegfall des Nachtdienstes ist vom Tisch!"

Den ins Auge gefassten Neubau eines modernen Rot-Kreuz-Zentrums in Volkach bezeichnete Bäuerlein als "einen Wandel der Zeit" und sicherte den Verantwortlichen die volle Unterstützung der Stadt zu. Dieses Thema griff auch Felix Wallström auf, der an dem Abend quasi in Doppelfunktion anwesend war. Als stellvertretender Bereitschaftsleiter von Volkach und Kreisgeschäftsführer bei dem BRK Kitzingen. Die alte Unterkunft in der Gaibacher Straße sei nicht mehr zeitgemäß, so seine Zusammenfassung. Beeindruckend für ihn sei die Tatsache, dass etliche ehrenamtliche Mitglieder aktiv die hauptamtlichen Rettungskräfte im Rettungsdienst unterstützen, was ja eine ganz besondere Qualifizierung erforderlich macht. Auch war für ihn das hohe Engagement bei der Organisation der Corona-Teststraßen außergewöhnlich: "Ohne eure Unterstützung hätte das nicht so problemlos geklappt!" . Erhard betrachtete das Motto "Saisonstart 2023" eher als symbolisch. Hat es doch schon ab Beginn des Jahres etliche größere Einsätze gegeben.

Von: Hanns Strecker (Sanitäter, für BRK Volkach)