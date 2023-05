Einem Aufruf der 1. Bürgermeisterin Gerlinde Stier, sich bei der Unkrautbeseitigung am Lärmschutzwall der neuen Siedlung in Kleinlangheim "Am Graben" zu beteiligen, waren einige freiwillige Helfer gekommen. Neben der Bürgermeisterin und den Bauhofmitarbeitern halfen Mitglieder vom Radfahrerverein, Schützenverein, Gesangverein, Obst- und Gartenbauverein und Soldatenkameradschaft, ein ehemaliger Gemeinderat. Die Unkrautbeseitigung zog sich über mehrere Tage hin. Über die rege Beteiligung freute sich die Bürgermeisterin sehr und hofft, dass sich in Zukunft auch die Anwohner der neuen Siedlung beteiligen werden. Bei einem dichteren Bewuchs der Bepflanzung wird sich der voraussichtliche Aufwand reduzieren. Mit einer Einladung zu einem Essen im "Goldenen Lamm" bedankte sich die Bürgermeisterin bei den Helfern für die Unterstützung.

Von: Dieter Zeller (2. Bürgermeister, Markt Kleinlangheim)