"Sie müssen sich auf höhere Trinkwasserpreise einstellen", wandte sich Markt Einersheims Bürgermeister Herbert Volkamer an die Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung. Denn die Neukalkulation des Wasserpreises steht an, nachdem die Fernwasserversorgung Franken eine neuerliche Preiserhöhung angekündigt hat.

Wie der Bürgermeister schilderte, sind die Weichen auf ein Umrüstung der Straßenbeleuchtung gestellt, mit dimmbaren LED-Leuchten werden künftig mehr als die Hälfte der bislang verbrauchten 30.000 Kilowattstunden pro Jahr eingespart. "Unser ausgebauter Kindergarten ist gut ausgelastet", sagte das Ortsoberhaupt zu einer Großinvestition der vergangenen zwei Jahre. Die Grundschule habe sich ebenfalls weiterentwickelt und das Schulgebäude waren Lüftungsgeräte beschafft worden. Nebenan erneuerte die Gemeinde die Tartan-Laufbahn und integrierte auch die Sprunganlage. "Wir haben eine sehr gute Mittagsbetreuung, wo 51 Mädchen und Buben betreut werden", erklärte das Ortsoberhaupt. Den Jugendtreff im Gemeindehaus betitelte Volkamer als "tolle Geschichte". Damit sei die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der Vogelsang-Gemeinde bestens gewährleistet.

Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei

Das Weinfest soll auch heuer wieder auf der Schützen-Festwiese stattfinden und die Kirchweih ist ebenfalls wie gewohnt geplant. "Unser Terrassenbad ist seit 2018 ein Aushängeschild unserer Gemeinde", rief Herbert Volkamer den Bürgerinnen und Bürgern entgegen und er dankte den Familien Spiller und Rudolf für den Imbissbetrieb. Ein Fortschritt war der Bau der Querungshilfe in der Mönchsondheimerstraße. Vergangenes Jahr war auch das Informationszentrum über das ehemalige Adelsgeschlecht im Würzburger Tor eingeweiht worden. Zu den Höhepunkten des Jahres 2022 gehörte auch die Einweihung des Hauses der Dorfkultur. "Wir waren da hinterher und haben es geschafft, bei allen Projekten im Kostenrahmen zu bleiben", verkündete Herbert Volkamer. "Wir haben unsere Aufgaben erfüllt, was nur möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen", sagte der Bürgermeister. Und er schob nach: "Trotzdem bleiben wir weiterhin schuldenfrei".

Herbert Volkamer ging auf die interkommunale Allianz Südost 7/22 ein, die seit dem 1. März mit Heike Helmschrott eine neue Managerin hat. Die erste ILE-Förderperiode ist bald abgelaufen, derzeit läuft das Verfahren zur Fortschreibung für die kommenden fünf Jahre. Die Gemeinde nutzt jährlich das Regionalbudget des Amtes für ländliche Entwicklung, daraus können auch Vereine einen Nutzen ziehen. Heuer möchte die Gemeinde eine Überdachung des Podiums an der Kirchweih in die Förderung bringen. "Wir sind bislang schon gut mit schnellem Internet versorgt", sagte Herbert Volkamer, trotzdem werde die Deutsche Telekom Markt Einersheims ab 2024 mit einem komplett neuen Glasfasernetz verlegen. Damit erfahre die dörfliche Infrastruktur eine weitere Aufwertung.

Machbarkeitsstudie für das Bahnhofsgebäude

Ein Erlebnis war für den Bürgermeister die Ersteigerung des Bahnhofsgebäudes mit Umfeld im Dezember 2021. Er zeigte ein Video, das belegte, wie aufregend die Versteigerung für ihn war und verdiente sich damit Applaus von den Zuschauenden. Der Gemeinderat hat den Architekten Walter Böhm mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt, auf deren Basis die Folgenutzung für das mehrstöckige Bahnhofsgebäude entschieden wird.