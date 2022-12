Die Gemeinde Willanzheim passt die Wasser- und Kanalherstellungsbeiträge an. Demnach werden die Preise für den Kanal pro Quadratmeter Grundstücksfläche zum Jahresbeginn 2023 von 2,50 und vier Euro angehoben. Dazu wird jedes Geschoss künftig mit 20 Euro statt bisher 17,50 Euro pro Quadratmeter verrechnet.

Da bei den Wassergebühren in der Vergangenheit ein Defizit vorhanden war und weil die Neukalkulation anstand, war eine Preiserhöhung unumgänglich. Die Mitglieder des Gemeinderats beschlossen eine Erhöhung des Trinkwasserpreises von aktuell 2,15 auf 2,33 Euro im kommenden Jahr. Wenn im Jahr 2024 der höhere Einkaufspreis von der Fernwasserversorgung Franken greift, wird der Kubikmeter Trinkwasser in Willanzheim für die Bürgerinnen und Bürger nochmals auf 2,98 Euro angehoben.

Neue Fahrzeuge für die Feuerwehr

Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert gab aus der Besprechung mit den Feuerwehrkommandanten bekannt, dass über kurz oder lang neue Einsatzfahrzeuge in allen Ortsteilen anzuschaffen sind. Wenn durch die Energiekrise ein größerer Stromausfall droht, wird das Feuerwehrgerätehaus als zentrale Anlaufstelle vorgesehen und ein Notstromaggregat angeschafft.

Zum Ausbau der Erneuerbaren Energien im Landkreis hatte es kürzlich eine Großveranstaltung für alle Ratsmitglieder im Landkreis in Wiesentheid gegeben. Das Willanzheimer Gremium stimmte jetzt dem Vorhaben zu, koordiniert im Landkreis vorzugehen und eine kommunale Projektentwicklungsgesellschaft für Erneuerbaren Energien mit den Kommunen und den Energieversorgern ins Leben zu rufen.

Die Bürgermeisterin informierte, dass Fachbüros Bewerbungen abgegeben haben zur Fortschreibung des Konzeptes der interkommunalen Allianz Südost 7/22. Auf Basis des Konzeptes soll dann das Amt für ländliche Entwicklung seinen Segen für die nächste Förderperiode geben.

Kommenden Freitag, 16. Dezember, werden die Räumlichkeiten für die neue Naturraumgruppe in Willanzheim eingeweiht, dazu lud die Bürgermeisterin ein. In diesem Zusammenhang will die Gemeinde einen geschotterten Fußgängerweg entlang der Staatsstraße errichten, um den Zugang zur Naturraumgruppe zu erleichtern.