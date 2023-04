Die Möglichkeiten, sich in Mainbernheims Altstadt energetisch zu versorgen, beschäftigt Bürgerinnen und Bürger. So war das Thema Energie neben dem Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer aufgrund der Baumaßnahmen in der Herrnstraße der Schwerpunkt bei den Wortmeldungen in der Bürgerversammlung. Bürgermeister und Stadtrat machen ihre Arbeit offenbar gut, die rund 50 erschienenen Bürgerinnen und Bürger schienen zufrieden.

Erst jüngst hatte sich der Stadtrat mit dem Thema Photovoltaik in der Altstadt beschäftigt. Dazu will das Gremium die Gestaltungssatzung ändern, da sich auch der Denkmalschutz in dieser Sache, den aktuellen Gegebenheiten geschuldet, lockert. Bürgermeister Peter Kraus informierte, dass dennoch einige Vorgaben zu beachten seien. So müsse sich die Anlage am Eigenbedarf orientieren. Es werde Unterschiede geben, je nachdem, wo das Anwesen im Altort liegt. Zudem soll das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden. Weiterhin sei eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis erforderlich, ebenso eine Einzelabstimmung mit der Stadt.

Lockerung ein Schritt die richtige Richtung

Dazu gab es dann auch einige Nachfragen. Die Lockerung sei ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sollte es nicht an der Optik scheitern, hieß es aus den Reihen der Zuhörenden. Auch wurde angeregt, für die, bei denen Photovoltaik aus denkmalschutzrechtlichen Gründen weiterhin nicht möglich sein wird, einen finanziellen Ausgleich zu schaffen.

Beim Thema Energie wurde auch über eine Nahwärmeversorgung und über Windräder diskutiert. Nahwärme sei schon einmal ein Thema gewesen, erinnerte Kraus, jedoch sei damals das Interesse gering gewesen. Vielleicht sei dies nun anders. Für Windkraftanlagen gebe es auf Mainbernheimer Gemarkung keine Vorbehaltsgebiete oder Vorrangflächen. Die Windhöffigkeit sei zu gering. Ob sich dies nun ändere, weil die Windräder höher seien, das könnte jetzt nochmals überprüft werden, da sich die im Landkreis entstandene Energiegenossenschaft die Flächen nochmals anschaue.

Kraus informierte die Anwesenden über die abgeschlossenen Projekte des vergangenen Jahres. Die Umgestaltung des Turngartens nannte er eine "gelungene Maßnahme". Neben der Sitztribüne sei ein Versorgungspavillon entstanden. Bei "Berna kling echt weihnachtlich" habe der Platz seine Bewährungsprobe bestanden. Beim Maibaumaufstellen finde dort die nächste große Veranstaltung statt.

Herrnstraße wird in drei Bauabschnitten neugestaltet

Die Sanierung des Kirchturms werde die Stadt vermutlich weniger als die prognostizierten 360.000 Euro kosten. Auch sei der Kindergarten für 600.000 Euro auf 67 Kindergarten- und 34 Krippenplätze erweitert worden. 505.000 Euro steuere die Stadt bei, bekomme aber 85 Prozent gefördert.

Großes Projekt in diesem Jahr wird die Neugestaltung der Herrnstraße in drei Bauabschnitten sein, wobei der letzte 2024 gemacht wird. Ein Bürger monierte das Verhalten eines Anlieferers und der Person, die beliefert worden sei. Man könne auch mit einem Lastwagen so halten, dass man vorbeikomme, meinte der Bürger. Bürgermeister Kraus weiß um die Problematik, auch um das Verhalten einiger beim Parken dort.

Angegangen wird auch das ehemalige Elfleinsanwesen in der Herrnstraße 35/37. Kraus bedauerte, dass zu den Gebäuden nicht auch noch die hintere Fläche erworben werden konnte, um Parkraum zu schaffen. Der Eigentümer verkaufe nicht, sagte Kraus. Dies stieß bei Anwesenden auf Unverständnis.