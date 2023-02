Rödelsee hilft weiter. Nach dem Benefizkonzert zum Abschluss der Spendenaktion für den Verein "AHRche" startet die neue Aktion für das Projekt "Achtung! Kinderseele".

Alle Ratsmitglieder waren damit einverstanden, dass die Aktion Rödelsee hilft, die es seit 20 Jahren gibt, in diesem Jahr das Projekt "Achtung! Kinderseele", eine Stiftung für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, unterstützt. Dagmar Störk, promovierte Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie, stellte im Gemeinderat die Stiftung vor. Sie arbeitet in Würzburg, wohnt in Rödelsee und ist dort Patin der Stiftung für den Kindergarten im Ort. Seit 2017 engagiert sie sich bei der Stiftung. Diese hat ihren Sitz in Hamburg, ist aber auch schon in Bayern aktiv, wenngleich es hier noch nicht so viele Patenschaften gebe.

Die Stiftung bildet die gemeinsame Basis für das ehrenamtliche Engagement der Fachärzte, die als Paten und Patinnen fungieren, zur Aufklärung und Vorbeugung und Entstigmatisierung von seelischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. "Es ist sehr wertvoll, frühzeitig zu helfen", sagte Dagmar Störk. Wichtig sei eine niederschwellige Beratung. Schwerpunkte seien zwar die Kindertagesstätten, aber sie sei auch schon in der Schule gewesen, berichtete die Ärztin auf Nachfrage.

Neben den Patenprogrammen für Kindertagesstätten bietet die Stiftung auch ein E-Learning-Programm für Auszubildende an. Im Aufbau sei das Projekt Arche, bei dem es um die Betreuung von Kindern und Jugendlichen nach der Schule gehe.

Mit Herz, Verstand und ganz viel Empathie

In den Folgejahren sollen mit Rödelsee hilft, wie Bürgermeister Burkhard Klein im Vorfeld des Benefizkonzertes im Gespräch mit dieser Redaktion gesagt hatte, wieder vormalige Projektträger unterstützt werden, wie dies schon mit der Lebenshilfe, dem Waisenhaus Dedunu oder der Kitzinger Tafel geschehen sei. "Ich wünsche mir von Herzen, dass wir die Aktion Rödelsee hilft weiterführen und weiterhin so viele Menschen um uns herum haben, die sich mit Herz und Verstand und ganz viel Empathie für andere Menschen einsetzen", hatte Klein gesagt.

In der Sitzung, die Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Lussert leitete, zeigte der Gemeinderat noch mehr Herz, als es um die Erhöhung des jährlichen Beitrags für die Lebenshilfe ging. Dieser betrug bisher 26 Euro. Die Lebenshilfe Kitzingen ist laut Verwaltung seit 1965 als Elternvereinigung zugunsten von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörigen aktiv und hat die Trägerschaft im Landkreis Kitzingen für die Einrichtungen Frühförderstelle, St. Martin Schule, Heilpädagogische Tagesstätte St. Martin, Mainfränkische Werkstätten und die Lebenshilfe Wohnstätten Mainfranken. 2008 hat die Aktion Rödelsee hilft die Lebenshilfe mit 4000 Euro und 2020 mit einem Betrag von 8750 Euro unterstützt.

Der Vorschlag der Verwaltung lautete nun, den Beitrag freiwillig auf 150 Euro aufzustocken. Gemeinderat Markus Ostwald hatte den weitergehenden Vorschlag: zehn Cent pro Einwohner. Da die Einwohnerzahl mittlerweile die 2000er Marke geknackt hat , darf sich die Lebenshilfe nach einstimmigem Beschluss über einen Beitrag von über 200 Euro freuen.