Den Verantwortlichen der Karnevalsgesellschaft Höpper-Elfer gelang beim Ordenskommers eine Überraschung. Denn nach der Abkrönung des bisherigen Prinzenpaars Anke Plömpel und Ralf Kraus strahlten die Beiden nach dem Öffnen des Vorhangs den Besuchern erneut entgegen - um ein weiteres Jahr dranzuhängen.

Anke Plömpel und Ralf Kraus ernteten großen Applaus nach drei Amtsjahren und vielen Auftritten. Ralf Spiegel gratulierte dem Prinzenpaar ganz aktuell, hatten sich Plömpel und Kraus doch am Freitag nach 21 Jahren Partnerschaft das Ja-Wort im Rathaus vor dem Senator und Biebelrieder Bürgermeister Roland Hoh gegeben. "Es war eine gigantische Zeit als Prinzenpaar beim Höpper-Elfer und es war uns eine große Ehre", bekannte Ralf Kraus.

"Das närrische Höpper-Schiff wird jetzt wieder groß in See stechen", kündigte Ralf Spiegel an und stellte den neuen Sessionsorden vor. "Volle Fahrt voraus" ist das diesjährige Motto des Höpper-Elfers. Der Sessionsorden zeigt das Höpper-Narrenschiff in voller Fahrt durch das große fränkische Narrenmeer. An den Segeln sind die Wappen der Gemeinde Albertshofen und des TSV abgebildet. Der Orden zeigt an der unteren Seite das schon für den Höpper-Elfer bekannte Elfer-Eck mit dem Höpper-Bock darin.

Verstärkung für den Elferrat und die Senatoren

Mit Oliver Hebling, Mirko Gutjahr und Martin Lindner konnte der Höpper-Elfer drei neue Elferräte in seiner Reihe begrüßen. Auch die Senatoren bekam mit Claus Tauscher, Wolfgang Weihprecht, Erich Wenkheimer und Michael Neudecker Verstärkung. Vom Fastnachtverband Franken (FVF) führten Vizepräsident Norbert Schober und Bezirkspräsident Tobias Brand einige Ehrungen durch.

Zum ersten Mal verlieh der Höpper-Elfer den Verdienstorden des Bundes Deutscher Karnevalisten in Silber an den ehemaligen Gesellschaftspräsidenten Elmar Gimperlein, der den Verein in den letzten 15-Jahren durch das fränkische Narrenmeer lenkte und führte. Später berichtete Ralf Spiegel, dass er tags zuvor einen Anruf der Etwashäuserin Nicole Starkmann bekommen hatte, die sich bei ihrem Entdecker Elmar Gimperlein bedanken wollte. Sie erzählte einige Anekdoten aus den vergangenen 15 Jahren und als Höhepunkt des Abends ernannte Ralf Spiegel seinen Vorgänger zum Ehrenpräsidenten des Höppfer-Elfers und Gimperlein erhielt stehende Ovationen.

Die wichtigsten Termine des Höpper-Elfers

Von der Föderation Europäischer Narren (FEN) ehrten Regionalpräsident Heiko Förster und Schriftführerin Christiane Panzer mehrere Aktive, darunter Swen Wendemuth mit dem "Lachenden Löwen von Bayern". Gesellschaftspräsidenten Ralf Spiegel verlieh den Sonderorden des Höpper-Elfers-Elferrats an Rudi Darlapp.

Die wichtigsten Termine des Höpper-Elfers sind: 8. Januar 2023: Rathaussturm; 13. Januar: Prinzenpaar-Treffen; Prunksitzungen sind am 28. Januar und 11. Februar; VdK-Landkreissitzung am 5. Februar. Zusätzlich freut sich der Höpper-Elfer am Sonntag, 22. Januar 2023, den FEN-Jugend-Tanz-Event in Albertshofen ausrichten zu dürfen.