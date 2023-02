Das Navigationssystem leitete am Dienstagabend ein Sattelzugfahrer kurz vor 21 Uhr in Marktbreit in die Sackgasse in der Karl-Zimmermann-Straße. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, konnte der Fahrer erst durch zwei Polizeibeamte in Freizeit unfallfrei rückwärts aus der Sackgasse gelotst werden.

Als der Sattelzugfahrer anschließend noch auf dem Pausenhof der Mittelschule wenden wollte, blieb er mit dem Anhänger am dort aufgestellten Basketballkorb hängen und beschädigte ihn. Im Anschluss konnte der Sattelzug ohne weitere Zwischenfälle aus Marktbreit wieder hinausgelotst werden. Es entstand ein Schaden von 750 Euro.