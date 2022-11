Vom 8. bis 10. November hat das Landratsamt Kitzingen die Herbst-Sammelaktion für Agrarfolien und Pflanzenschutzmittel organisiert. Die Kunststoffsammlung richtet sich ausschließlich an landwirtschaftliche Betriebe. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Abfallberatung am Landratsamt entnommen.

Angenommen werden die Abfälle an diesen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr im Kompostwerk Klosterforst. Organisiert wird die Sammlung von den Rücknahmesystemen Erde und Pamira.

Die Erntekunststoffe können in vier Fraktionen angeliefert werden. Zur ersten Fraktion zählen Silo-Abdeckfolien, Silo-Unterziehfolien sowie Silo-Folienschläuche. In die Fraktion zwei werden Stretch- beziehungsweise Wickelfolien und Netzersatzfolien von Silageballen gezählt. Als dritte Fraktion können auch Ballennetze abgegeben werden. Die Ballennetze sind bereits an der Betriebsstätte in separaten Säcken zu erfassen.

Als vierte Fraktion werden auch Pressengarne aus Kunststoff angenommen. Auch hier gilt: Pressengarne bereits an der Betriebsstätte in separaten Säcken erfassen.

Diese vier Fraktionen müssen getrennt voneinander besenrein und frei von Fremdstoffen sein. Außerdem dürfen Folien nicht länger als drei Meter am Stück sein und müssen fest gebündelt angeliefert werden. Bei der Abgabe spielt es keine Rolle, wo diese Kunststoffe gekauft wurden oder welche Marke genutzt wurde.

Aus dem Obst- und Weinbau werden bei der Sammlung auch wieder Pheromon-Dispenser kostenfrei angenommen.

Was wird nicht angenommen?

Nicht angenommen werden verschmutzte Folien, Foliengemische sowie Verfrühungsfolien wie Spargel-, Mulch- und Erdbeerlochfolien. Auch Folien, die mit Fremdmaterialien wie beispielsweise Eisen, Holz oder Reifen vermischt sind, sämtliche Verpackungsfolien, Big-Bags, Planen mit Faserstruktur sowie Luftpolsterfolien müssen abgewiesen werden.

Gebühren bei Anlieferung von Erntekunststoffen

Der erste Kubikmeter (entsprechen 250 Kilogramm) kann ohne eine Kostenberechnung abgegeben werden (Freimenge). Für größere Mengen wird - nach Abzug der Freimenge - eine Gebühr von 116,30 Euro/Tonne erhoben. Alle Mengen werden am Kompostwerk eingewogen. Die Gebühr kann sofort gezahlt werden. Alternativ ist eine Überweisung möglich.

Schließen sich mehrere Abfallerzeuger zu einer gemeinsamen Lieferung zusammen, so kann die Freimenge von 250 Kilogramm je Erzeuger abgezogen werden. Voraussetzung ist eine von allen Abfallerzeugern ausgefüllte und unterschriebene Anlieferliste. Diese Liste gibt es zum Herunterladen unter https://www.abfallwelt.de/abfaelle/kunststoffabfaelle/folien-und-hohlkoerper/.

Annahmebedingungen für Pflanzenschutzmittelverpackungen

Damit das Rücknahmesystem Pamira eine sichere und umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung der zurückgenommenen Pflanzenschutzmittelverpackungen gewährleisten kann, sind bei der Abgabe einige Vorgaben zu beachten:

Alle Verpackungen für Pflanzenschutzmittel müssen bei der Abgabe restentleert, sorgfältig ausgespült, offen, trocken und innen und außen sauber sein. Die Verschlussdeckel werden separat angenommen. Behälter mit einem Volumen von über 50 Liter müssen mittig durchtrennt sein. Es werden auch von PAMIRA lizensierte volumenflexible Verpackungen wie Säcke, Beutel und Schachteln aus Kunststoff und Papier angenommen. Die Annahme dieser Verpackungen ist mengenunabhängig und kostenfrei.

Nicht angenommen werden Kanister und Fässer für Motorenöl, Lebensmittel, Stallreiniger oder sonstige, nicht lizensierte Verpackungen.

Bei der Anlieferung werden die Verpackungen durch geschultes Personal geprüft. Sollten die Annahmebedingungen nicht erfüllt sein, müssen Anlieferungen leider zurückgewiesen werden.

Folien und Hohlkörper dürfen mit einer einzelnen Schnur gebunden sein. Die Schnur muss bei Anlieferung nicht entfernt werden. Weitere Kunststoffabfälle aus Haushalten werden bei dieser Sammlung nicht angenommen.

Wie geht es 2023 weiter?

Mit Beschluss des Umwelt- und Klimaausschusses des Kreistages Kitzingen wird diese Sammlung am Kompostwerk ab 2023 eingestellt. Jedoch werden auch im kommenden Jahr Sammlungen von Erntekunststoffen und Pflanzenschutzmittelverpackungen von den Rücknahmesystemen ERDE und PAMIRA angeboten. So können an der neuen Sammelstelle der BayWA AG in Dettelbach, Adolf-Oesterheld-Straße 33, am 13. und 14. Februar sowie am 7. und 8. November Erntekunststoffe abgegeben werden. Informationen zum Sammelsystem Erde gibt es unter www.erde-recycling.de.

Informationen zu den Sammelstellen und -terminen für Pflanzenschutzmittelverpackungen wird das Rücknahmesystem Pamira voraussichtlich ab Dezember unter www.pamira.de veröffentlichen.