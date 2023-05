Einen Vormittag lang drehte sich in der Klasse 9c im Physik-Unterricht von Alexandra Graf alles um das Thema "Leichtbau". Lea Brettschneider, Jonas Schewior, Patrick Müller und Jan Schmidt, Studierende der THWS, waren zu Gast und hatten jede Menge Informationen und Experimentiermaterial im Gepäck. Als Leichtbau-KonstrukteurInnen mussten die SchülerInnen der 9c das beste Material für den Bau einer Rettungsbrücke in Nepal selbst durch Experimente finden.

In einem Einführungsvortrag schilderten die Studierenden die Ausgangssituation, es standen als Baumaterialien nur Aluminium, Stahl, Holz, GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) und CFK (Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff) zur Verfügung. Die Anforderungen an das Material waren, dass es so leicht wie möglich, aber trotzdem tragfähig sein sollte und so ging es im ersten Teil des Projekts zunächst darum, zu testen, welches Material und welche Struktur hierfür am besten geeignet erschienen.

Vorteile des Leichtbaus (Kosten- und Rohstoffeinsparung) wurden genauso angesprochen wie die Nachteile (Verbundstoffe schlecht recyclebar).

Die SchülerInnen führten in Kleingruppen unter Zuhilfenahme eines Forschungshefts Experimente durch, um das geeignete Rettungsbrückenmaterial zu finden. Ebenso musste der Kostenfaktor berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse wurden in einer Zwischenbesprechung ausgewertet, bevor es dann im zweiten Teil des Projekts darum ging, selbst mit einfachen und möglichst wenigen Materialien eine Brücke zu bauen, die gewissen Ansprüchen an Stabilität und Länge genügen musste. Hier war Kreativität gefragt und schnell entwickelte sich ein kleiner Wettstreit, welche Gruppe mit möglichst wenig Materialbedarf eine Brücke bauen konnte, die 30 cm überspannen und ein Massestück tragen sollte. Schließlich gab es verschiedenartige aber sehr gelungene Brückenkonstruktionen zu bewundern.

Nach einer abschließenden Besprechungsrunde gaben die Studierenden den SchülerInnen noch Einblicke in ihre Studiengänge Robotik, Elektro- und Informationstechnik, Maschinenbau und Angewandte Mathematik und freuten sich über das große Interesse seitens der SchülerInnen, die den Vormittag zu einem gelungenen Erlebnis machten.

Von: Alexandra Graf (Lehrerin, Gymnasium Marktbreit)