Die Deutsche Fastnachtakademie bietet in Kooperation mit der Koordinierungsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) des Landkreises Kitzingen an zwei Vormittagen einen Workshop zum Thema nachhaltige Faschingskostüme an. Die Aktion richtet sich an Kinder von sieben bis neun Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Los geht es am Samstag, 6. Mai, um 10 Uhr. In der rund eineinhalbstündigen Veranstaltung im Kulturzentrum der Deutschen Fastnachtakademie lernen die Kinder nicht nur Spannendes über den Ursprung der Fastnacht und ihre Ausdrucksformen, sondern erfahren auch spielerisch, wie hoch die Umweltbelastung durch den jährlichen Wechsel der Faschingskleidung und der Kleidungsindustrie allgemein ist.

Der zweite Workshoptag am 7. Mai findet von 10 bis 14 Uhr im Wald am Wolfsee bei Iphofen statt. Treffpunkt ist die Waldlichtung am See. Die Kinder basteln gemeinsam Kostüme, Masken und Trommeln aus Materialien des Waldes. Danach verwandeln sich alle in Fastnachtsläufer und vollziehen ein Tanzritual.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Brotzeit wird gestellt.

Anmeldung unter info-umweltstation@kitzingen.de