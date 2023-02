Die letzte Mitgliederversammlung der FG Marktbreit-Martinsheim hatte im November 2019 stattgefunden, weshalb es auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Sportheim in Martinsheim einen kurzen Rückblick auf drei Jahre und auch die längst fälligen Neuwahlen gab. Derzeit hat der Verein 459 Mitglieder, davon 214 Kinder, berichtete der Vorsitzende Joachim Hupp. Insgesamt nehmen 13 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Ein großer Erfolg war das Jugendturnier im Sommer, welches auch in diesem Jahr wieder durchgeführt werden soll.

Sorgen bereitet Joachim Hupp allerdings, dass während der Pandemie einige ehrenamtliche Helfer aufgehört haben und schmerzlich vermisst werden. Er bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen, betonte aber auch, dass für vieles noch mehr Helfer benötigt werden. Dies betrifft auch den Faschingsumzug am 21. Februar in Marktbreit und die anschließende Fete im Lagerhaus, wo vor allem noch helfende Hände für Auf- und Abbau gesucht werden. "Es sind so viele Gruppen gemeldet wie noch nie", verkündete er und führt das auch darauf zurück, dass der Landkreisumzug in diesem Jahr ausfällt.

Finanzen haben sich trotz Corona positiv entwickelt

Erfreulicherweise hätten sich die Finanzen trotz Corona positiv entwickelt, erklärte Kassierer Fabian Stör. Einzig in einem der drei Berichtsjahre habe es ein leichtes Minus gegeben, insgesamt hätte jedoch ein Plus erwirtschaftet werden können, da nicht nur die Einnahmen, sondern auch die Ausgaben in dieser Zeit niedriger gewesen seine. Neben Beiträgen und Spenden finanziert sich der Verein aus Veranstaltungen wie der Faschingsfete. Ausgaben fallen neben Spielbetrieb und Schiedsrichtern auch für Ausrüstung und Verbandsgebühren an.

Einige Veränderungen gab es bei den Neuwahlen. Joachim Hupp wurde als Vorsitzender bestätigt, sein neuer Stellvertreter ist Daniel Endres, dessen Vorgänger Wilhelm Ott dem Vorstand als Beisitzer erhalten bleibt. Neu im Vorstand sind auch Kassierer Felix Nagler und Schriftführer Marco Beck. Bei den Jugendleitern blieb einzig Michael Henninger im Amt, neu gewählt wurden Manfred Preuß, Michael Schejbal und Silke Sußner, wobei die bisherigen Jugendleiter Klaus Schweinitzer und Jürgen Wagner als Beisitzer weitermachen. Wie schon bei der letzten Wahl blieb auch diesmal die Position des zweiten Sportleiters unbesetzt.