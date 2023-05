Hinter dem sperrigen Begriff "International Masterclasses hands on particle physics" versteckt sich ein hochinteressantes Projekt. Oberstufenschüler haben hier die Möglichkeit, mit echten Daten vom Teilchenbeschleuniger CERN zu arbeiten und Bosonen, Neutrinos und Co auf die Spur zu kommen. Johannes Reinwald aus der Q11 des Gymnasiums Gaibach erhielt dazu nun die Chance und verbrachte dafür einen Tag an der Universität Würzburg. Ein kleiner Teilnehmerkreis beschäftigte sich hier intensiv mit dem Aufbau von Materie, den Forschungsmöglichkeiten der Teilchenphysik und konferierte auch mit einem europaweiten Netz aus Forschern und weiteren Teilnehmern. Besonders die Arbeit mit echten Messdaten ist als gewinnbringend zu bewerten und ermöglichte einen wirklich guten Einblick in die Forschungsarbeit zum Aufbau der Materie.

Von: Thomas Morche (Kursleiter Physik, FLSH Schloss Gaibach)