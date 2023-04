Unbekannte Personen sind am Freitag gegen 22.30 Uhr in Wiesentheid in ein Baugelände in der Eisenbergringstraße eingedrungen und haben dort ihr Unwesen getrieben, informiert die Polizei. Neben diversen Beschädigungen spannten die Täter ein Trassenwarnband, das offensichtlich aus dem Baustellengelände stammte, mehrfach quer über die Fahrbahn.

In der Dunkelheit war dieses Band schlecht zu erkennen und so war es wohl Zufall, dass ein Fahrradfahrer nicht gestürzt ist und noch vor dem gespannten Band anhalten konnte. Das Band war ursprünglich zur Kenntlichmachung von verlegten Starkstrom- und Gasleitungen in dem Baustellengelände ausgelegt worden, heißt es im Polizeibericht weiter. Hier müsse nun aufwendig untersucht werden, ob diese bereits verlegten Leitungen beschädigt wurden.

Die Polizeidienststelle in Kitzingen hat aufgrund unterschiedlichster Straftaten die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter Tel.: (09321) 141-0 melden.