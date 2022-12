Lässt das Interesse an Baugrundstücken zur Zeit deutlich nach? Die Entwicklung in Obernbreit lässt diesen Schluss fast zu. Da hatte sich die Gemeinde große Mühe gegeben und mit einer Bebauungsplanänderung ein Grundstück im Baugebiet Sonnenhang II baufähig gemacht. In einer ersten Ausschreibung im Sommer hatten sich elf Bewerber für den Kauf des Geländes gefunden, drei wurden von Weinprinzessin Lisa I. als Favoriten für einen Kauf gezogen – und alle sprangen ab. Jetzt hatte es eine erneute Präsentation des Grundes gegeben – nur noch zwei Interessenten hatten sich gemeldet und deren Reihenfolge zum Kaufangebot wurde in der Ratssitzung am Mittwochabend gezogen.

Die Obernbreiter Schützen dürfen auf ihrem Gelände eine Bogenschießanlage errichten. Da dazu größere Erdbewegungen nötig sind, ist die Maßnahme genehmigungspflichtig. Das Gremium stimmte einstimmig zu.

Planung für den Winterseitenweg

Der Winterseitenweg soll nun zusammen mit der Gartenstraße erneuert werden. Davon versprechen sich die Rätin und die Räte Kosteneinsparungen, da bei einer gemeinsamen Ausschreibung nur eine Baustelleneinrichtung anfallen dürfte. Bürgermeisterin Susanne Knof stellte kurz die überarbeitete Planung für den Winterseitenweg vor. Demnach ist weder ein Austausch der Wasserleitung noch des Kanals erforderlich, was eine einfachere Bauweise ermöglicht. Zudem wird der Parklatz, auf dem etwa zwölf Stellplätze entstehen, nur noch geschottert und flächenbündig an die Straße angeschlossen.

Allerdings muss die Dichte der Straßenlampen etwas erhöht werden und für eventuelle Glasfaserleitungen werden Leerrohre verlegt. Die Gesamtkosten dürften sich auf rund 285.000 Euro belaufen. Das Büro Horn wird mit der Ausführung beauftragt, Baubeginn könnte im Frühjahr 2023 sein.

Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamt zum Hochwasser

Die langersehnte Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamt zum Hochwasser im Bereich des Kindergartens liegt nun vor und ist auch an das Landratsamt weitergeleitet, sodass im Januar mit einer offiziellen Baugenehmigung gerechnet wird. Anschließend können die weiteren Arbeiten zur Erweiterung und Sanierung des Hauses ausgeschrieben werden.

Das Jugendhaus kann im Januar wieder geöffnet werden – zumindest für die 12 bis 14-jährigen Obernbreiter Jugendlichen. Da sich hier eine Aufsicht gefunden hat, soll jeweils am zweiten und am vierten Freitag im Monat Betrieb herrschen können. Für die älteren Jugendlichen werden noch Verantwortliche gesucht.

Rück- und Ausblick der Bürgermeisterin

In ihrem kurzen Rück- und Ausblick stellte die Bürgermeistern fest: "Die Normalität ist in vielen Bereichen zurückgekehrt." Das zeigte sich im Dorfleben bei vielen Festen, die allesamt erfolgreich verlaufen sind, wie das Weinfest, die Kirchweih oder auch der Nikolausmarkt. "Das Gemeindeleben hat rasch wieder Schwung aufgenommen", sagte Susanne Knof. Und dafür gelte es Dank vor allem für ehrenamtlich engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger auszusprechen.

Was die Gemeinde aber auch spüre, das sind Preissteigerungen, Facharbeiter- und Materialmangel. Da sei es gut, dass der Bauhof der Gemeinde mehr Arbeiten als früher erledigen könne – wofür er aber auch gut ausgestattet werden müsse. Positiv verlief die nahezu abgeschlossene Sanierung des Feuerwehrhauses, die weitgehend im Kostenrahmen blieb. Gut gelungen war auch der Umzug des Kindergartens in das Übergangsquartier.