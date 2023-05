Dank der Unterstützung des Schulkooperationspartners N-Ergie bekam das FLSH Schloss Gaibach eine Menge Saatgut diverser Pflanzen. Die Saatgutmischung verschiedenster Blumen wurde von Schülerinnen und Schülern der Klasse 6 Rb unter der Anleitung der Biologielehrerin Benedikta Ruscheweyh auf einem Stück Erde zwischen Schulhaus und Freilichtbühne angesät und danach mit einer Walze in den Boden eingedrückt. Aus diesem Stück Erde soll eine Blühwiese entstehen, welche die Biodiversität erhöht.

Im Zuge der Bemühungen um die Bewerbung des FLSH für das europäische Gütesiegel als Umweltschule stellt die neue Blühwiese nur einen Teil verschiedener Nachhaltigkeitsprojekte dar.

So gab es bereits eine Nachhaltigkeitswoche mit Beteiligung der Jahrgangsstufen 5, 8 und 10, in denen die Herstellung des Stoffes Jeans und die Ressource Wasser behandelt wurden. Außerdem lernten die Schülerinnen und Schüler die Herstellung von Schokocreme ausgehend von Kakaobohnen kennen und stellten selbst eine solche her.

Mit der Blühwiese will das FLSH nun Projekte zum Thema Biodiversität voranbringen, wie beispielsweise die Zählung von Insekten, die Bestimmung von Pflanzen, und zwar zum jetzigen Zeitpunkt sowie im Vergleich nach der Entstehung der Blühwiese.

Im nächsten Jahr ist dann die Erweiterung der Blühwiese um Kräuter- und Naschgartenbeete ebenso angedacht wie die Anbringung von Insektenhotels.

Von: Marco König (Oberstufenkoordinator, FLSH Schloss Gaibach)