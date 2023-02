Mit dem Erhalt des Titels "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" und dem Beitritt in das gleichnamige Netzwerk, verpflichtet sich die Schulfamilie des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach (FLSH), sich aktiv gegen Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, einsetzen. "Ein ziemliches Lippenbekenntnis", befand Franz in einer emotionalen Rede, die er stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler der beiden Schulstandorte Gaibach und Gerolzhofen hielt. Er forderte, dass Taten folgen müssten, damit sich auch in der Realität der Diskriminierten und von Gewalt betroffenen Menschen etwas ändere, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen.

Im Laufe des Vormittages wurde klar, dass die Sorge um inhaltslose Lippenbekenntnisse unberechtigt war. Schülerinnen und Schüler des FLSH setzten sich vielfältig gegen Rassismus und Intoleranz ein. Die Auszeichnung mit dem Titel durch den Regionalkoordinator des Netzwerks, Nico Hillecke, resultierte daraus.

Große Projekte und kleine Gesten

Schulleiter Bernhard Seißinger und die Gäste der Feier teilten das Bedürfnis der jungen Menschen, "es anzupacken". Seißinger, der Volkacher Bürgermeister Heiko Bäuerlein und Netzwerk-Patin Kerstin Krammer-Kneißl berichteten von zahlreichen bedeutenden Projekten, aber auch von vielen kleinen alltäglichen Gesten, mit denen sich Menschen in der Region gegen Rassismus einsetzen. Wie erheblich diese Bemühungen sind, verdeutlichte Frank Firsching von "Schweinfurt ist Bunt", der vom gemeinsamen Kampf gegen die Ansiedlungen rechtsextremer Parteien berichtete.

Während der kurzweiligen Veranstaltung mischte sich unter die Worte ein Gefühl von Zuversicht, Zusammenhalt und Hoffnung. Die Verleihung endete in bunter, geselliger Runde bei Getränken und Krapfen mit Austausch zwischen Jung und Alt über das gemeinsame Ziel und dem Wunsch für eine bessere Welt jetzt und in der Zukunft.