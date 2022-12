Geflüchtete Kinder aus der Ukraine in der Grundschule Kleinlangheim sind gespannt auf das weitere Lehrmaterial zum selbständigen Erlernen der deutschen Sprache. Schulleiterin Nicole Achter freut sich ebenfalls sehr über die Spende des Vereins "Zeit füreinander" Nachbarschaftshilfe Wiesentheid-Kleinlangheim e.V., vertreten durch die zweite Vorsitzende des Vereines Monika Zehnder. Ein besonderer Dank geht an alle Spender*Innen aus Kleinlangheim, die mit ihrer Spende die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Kleinlangheim leben, unterstützen wollen.

Von: Monika Zehnder (2. Vorsitzende, Zeit füreinander e.V. Nachbarschaftshilfe Wiesentheid- Kleinlangheim)