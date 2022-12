Nach wochenlanger Übung präsentierten 45 Schulspielkinder der 3. und 4. Jahrgangsstufe der Grundschule Kitzingen Siedlung unter der Leitung von Ulrike Östreicher-Seufert das Weihnachtstheaterstück "Das Christkind will kündigen!" im Stadtteilzentrum in der Kitzinger Siedlung.

Die zahlreichen Zuschauer aus der Grundschule, den angrenzenden Kindergärten, Elternhäusern und Freundeskreisen durften an vier ausgebuchten Aufführungsterminen miterleben, wie das Christkind nicht mehr arbeiten will, weil es genug davon hat, dass die Kinder nur noch die Geschenke sehen und dabei den Sinn des Weihnachtsfests vergessen. Der eilig herbeigerufene Petrus und die Engel und Wichtel zeigen ihm jedoch, dass es auch Kinder gibt, die nicht nur Wünsche haben, sondern zu Weihnachten auch an andere denken.

Untermalt wurde das Stück mit traditionellen Liedbeiträgen wie "Gloria", aber auch moderneren Stücken wie "Ich muss noch kurz die Welt retten" umgedichtet auf "Ich muss Weihnachten jetzt retten" und sorgte so für abwechslungsreiche Unterhaltung. Viele fleißige Eltern-Helfer und ehemalige Schülerinnen und Schüler hatten im Vorfeld schon die Probearbeit unterstützt und machten durch ihr besonderes Engagement auch die Bewirtung an den vier Vorstellungen möglich. Anhaltender Applaus und der Ruf nach Zugaben waren das Dankeschön aller begeisterten Zuschauer.

Von: Heike Schneller-Schneider (Rektorin, Grundschule Kitzingen-Siedlung)