Alle Jahre wieder bereitet der Förderverein des Altenbetreuungszentrums in Iphofen kleine Weihnachtgeschenke für die Bewohner vor. Auf die Ausrichtung einer Weihnachtsfeier wurde zwar noch verzichtet, aber die Geschenke wurden von den fleißigen Helfern des Vereins liebevoll verpackt und an die Hausleitung übergeben. Von dort werden die Geschenke dann an die Bewohner weiter gereicht. Der Förderverein wünscht allen Bewohnern und Mitarbeitern des ABZ sowie allen Mitgliedern ein schönes und friedliches Weihnachtsfest.

Von: Klaus Weigand (Vorsitzender, Förderverein ABZ Iphofen)