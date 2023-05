"Ich danke dir persönlich und im Namen des Marktes Willanzheim zu deinem 25-jahrigen Engagement in unserer Dreiergemeinde", wandte sich Willanzheims Vizebürgermeister Martin Greulich zu Beginn der jüngsten Ratssitzung an Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert. Sie war erst von 1998 bis 2008 Tourismusbeauftragte der Gemeinde und anschließend wurde sie zur Gemeinde-Chefin gewählt.

Einst war sie intensiv am Kommunikations- und Marketingkonzept und der Gründung des Weinparadieses Franken im Jahr 1999 beteiligt, das 2002 in der Einweihung der Weinparadiesscheune gipfelte. In ihrer bisherigen Amtszeit fielen größere Projekte wie der Streuobsterlebnisweg in Markt Herrnsheim, die Erweiterung und Umbau der Willanzheimer Schule und zuletzt der Neubau des Kindergartens mit Dorfgemeinschaftshaus in Hüttenheim.

Engagement und Kompetenz

Ingrid Reifenscheid-Eckert ist seit 2014 Kreisrätin, sitzt im Schulverband Iphofen, steht an der Spitze des Willanzheimer Schulverbandes, wirkt in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen und gehört dort auch dem Bürgermeisterausschuss an. Martin Greulich lobte das Engagement und die Kompetenz der Bürgermeisterin und überreichte ihr Blumen und die Frauen und Männer des Gemeinderats honorierten dies mit anhaltendem Applaus.

Nach Pfingsten starten die Bauarbeiten zur Sanierung der Friedhofsmauer an der Nordseite des Friedhofs in Herrnsheim. Die Mannschaft des Bauhofs übernimmt den Abbau einiger Grabmale und die Firma Frank aus Oberscheinfeld unterstützt beim Wiederraufbau der Natursteinmauer.

Ende Juni oder Anfang Juli rückt die Baufirma Ullrich Bau aus Elfershausen an, um für die Angebotssumme von 517.000 Euro den bestehenden Altkanal am Sommerried neu und stärker dimensioniert umzubauen.

Die Bürgermeisterin verlas das Schreiben des Landratsamts wegen Wasserentnahmen. Egal ob oberirdisch oder aus Grundwasser sind Wasserentnahmen genehmigungspflichtig. Ungenehmigte Entnahmen können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, deswegen werde das Wasserwirtschaftsamt im Sommer verstärkt Kontrollen vornehmen.

Neuer Internetauftritt

Kürzlich wurde nach langer Vorbereitungszeit der neue Internetauftritt der Gemeinde freigeschaltet. Vor allem Anna-Lena Götzelmann aus der Verwaltungsgemeinschaft brachte hier viel Arbeit ein. Die technische Umsetzung erfolgte durch Ralf Baußenwein und die Gestaltung oblag Tilman Behrend von Büro "Medienflieger".

Die Ratsrunde stimmte der vorliegenden Fassung des Kernwegenetzkonzeptes für Weinlagen, an denen drei interkommunale Verbünde beteiligt sind, zu.