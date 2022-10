Rödelsee vor 1 Stunde

Dankeschön für 50 Jahre Blumenschmuck

Sichtlich überrascht war Renate Klein, als sie am Ende des Erntedank-Gottesdienstes in Rödelsee nach vorne gebeten wurde. Seit 50 Jahren organisiert sie den Kirchenschmuck im Laufe des Kirchenjahres. Auf diese Weise sorgen sie und ihre Helferinnen dafür, dass die bunten Blumen der Dorfkirche immer wieder neu das besondere Etwas geben. Dieses herausragende Engagement ist außergewöhnlich und wurde am Ende des Sonntagsgottesdienstes durch Kirchenpfleger Henry Holl und Pastoralreferent Hermann Menth vor der Gemeinde besonders gewürdigt.