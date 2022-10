Endlich war es so weit – nach mehreren Anläufen konnte endlich das lange geplante "Dankeschön-Fest" für die Mitarbeiter*innen vom Haus der Senioren stattfinden.

Zahlreiche Mitarbeiter*innen genossen den gemeinsamen Abend im Wirtschaftshof, der äußerst ansprechend vorbereitet und dekoriert worden war.

Für das leibliche Wohl sorgte ein Food Truck mit dreierlei leckeren fränkischen Burgern, die reißenden Absatz fanden und das reichhaltige Getränkeangebot war ebenso gefragt wie die angebotenen Kaffeespezialitäten.

Selbstverständlich war für sehr kurzweilige Unterhaltung gesorgt: der Marktbreiter Gospelchor "Joyful Noise" begeisterte das Publikum genauso wie der Gitarrenbarde Thomas Müller und Bernd Kleinschnitz mit seiner "Fränggisch Comedy mit Weitblick".

Die geladenen Gäste wie 1. Bürgermeister Harald Kopp, AWO Bezirksgeschäftsführer Martin Ulses und der stellvertretende Vorsitzende der AWO Unterfranken Gerald Möhrlein richteten Dankesworte an alle Mitarbeiter*innen, da diese gerade während der Pandemie und darüber hinaus so Großartiges geleistet haben und es immer noch tun.

Einrichtungsleiter Ludger Schuhmann verlas noch Grußworte von Landrätin Tamara Bischof, der Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar, dem Bundestagsabgeordneten Paul Lehrieder und dem Landtagsabgeordneten Volkmar Halbleib, die ebenso Lob und Anerkennung für die Mitarbeiter*innen äußerten.

Mit dabei war auch Winfried Wiendl von der Pflegedank-Stiftung. Die 2018 vom ihm gegründete Stiftung hat für das Highlight des Abends, eine Tombola, bei der es ausschließlich Gewinnerlose gab, 40 Gutscheine á 44 Euro in Form von Wunschgutscheinen gespendet. Winfried Wiendl erläuterte den Hintergrund und die Ziele der Pflegedank-Stiftung und bedankte sich ebenfalls noch einmal ausdrücklich bei allen Mitarbeiter*innen. Zusätzlich hatte er weitere zehn Gutscheine im Gepäck, die bei der nächsten Feier verlost werden sollen.

So gab es an diesem Abend rundum zufriedene Gesichter und die Super-Feier endete erst spät in der Nacht.

Von: Ludger Schuhmann (Einrichtungsleitung Haus der Senioren Marktbreit, AWO Bezirksverband Unterfranken e.V.)