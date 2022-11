Bei der diesjährigen BN-Jahreshauptversammlung im evangelischen Pfarrheim Volkach stand der Klimawandel in der Region im Fokus.

Die Vorsitzende Gerda Hartner freute sich über das rege Interesse, das das Thema "Cooles Grün für heiße Städte- wie sich die Bau(m)struktur auf das Klima in der Stadt auswirkt" bei den Mitgliedern gefunden hat. Als Gastredner brachte es der Klimaforscher und wissenschaftlicher Projektleiter an der Uni Würzburg Christian Hartmann auf den Punkt und betonte: "Durch die Versiegelung der Flächen, Störung der Frischluftkanäle, größeren Oberflächen und Materialeigenschaften der Bausubstanz weisen Stadtzentren signifikant höhere Temperaturen als die Umgebung auf".

Hartmann erläuterte seine positiven Forschungsergebnisse, wenn Städte einen Grün-Anteil von 30- 40 Prozent und mit einem Wasserhaltungskonzept den Wandel zur Schwammstadt erreichen.

Ulrike Geise, Diplombiologin, informierte über das Amphibienmonitoring an den Amphibientunneln im vergangenen Februar/März zwischen Rothenbachsee und Halbmeilensee zwischen Eichfeld und Volkach. Es ist ein genereller Rückgang der Zahl der Individuen bei allen dort vorkommenden Arten festzustellen. Der BN Volkach engagiert sich hier im Amphibienschutz seit 1983. Das stimmt uns sehr traurig, denn es wurden in dieser Zeit unzählige Freiwilligenstunden geleistet und auch von staatlicher Seite sehr viel Geld zum Bau der Amphibientunnel in die Hand genommen. Der Rothenbachsee ist bis jetzt nicht geflutet und seine Zukunft und damit auch die der Amphibien ungewiss.

Ein Projekt im nächsten Jahr ist das Aufstellen von zwei Schildern auf der Mainlände Volkach und Astheim, Nähe der "Gelben Welle" zum Thema "Richtiges Verhalten in den Naturschutzgebieten am Altmain" (Erich Helfrich). Außerdem planen wir die Aufstellung einer Storchennisthilfe in der Nähe des Altmains (Hans Schneider). Ein weiteres Projekt ist die Pflanzung von 40 Streuobsthochstämmen auf einem Grundstück am Kreisel an der Schaubmühle, gefördert durch den Streuobstpakt Bayern (Michael Zwanziger).

Von: Gerda Hartner (1. Vorsitzende, Ortsgruppe Volkach im Bund Naturschutz)