Seit 15 Jahren backen die Weinhoheiten des Kitzinger Hofstaats im Advent Plätzchen und verkaufen diese beim Nikolaus Rock auf dem Marktplatz für einen guten Zweck. Die einstige Albertshöfer Hoheit Christina Schemm ist seit 2014 dabei und freut sich riesig, dass auch "die Neuen" an dieser Tradition festhalten. Nicht minder stolz ist Hofrat Walter Vierrether, der mit seinem Neffen Achim Thiergärtner bei der Veranstaltung den Ton angibt. Nach der Corona-Pause habe auch bei der 13. Ausgabe der Marktplatz "gebebt" und die Stimmung sei "bombastisch" gewesen.

Die 800 Euro, die diesmal zusammen kamen, unterstützen ein Projekt in Kitzingen, das zwar schon vor rund drei Jahren aus der Taufe gehoben, durch Corona aber nochmals ausgebremst wurde: das Herzenswunschmobil des BRK, das kranken und alten Menschen einen letzten Wunsch erfüllen soll. Burkhard Finger und Ute Würfel gaben den Weinprinzessinnen bei der Spendenübergabe einen Einblick in das Projekt und baten darum, dies auch in ihren jeweiligen Gemeinden publik zu machen. Inzwischen sei der Spendentopf nämlich schon gut gefühlt, aber es mangele noch an Wünschen. "Vielleicht haben manche Scheu auf uns zuzukommen", mutmaßt Burkhard Finger. "Weil letzter Wunsch so endgültig klingt." Dabei ist es natürlich nicht so, dass nach dem Wunsch die Tage gezählt sein müssen. Im Gegenteil. Das BRK-Team möchte einfach Menschen noch einmal eine Freude machen, die selbstständig nicht mehr so können wie sie es gerne möchten. Sie sind vielleicht bettlägerig, brauchen Sauerstoffflaschen oder medizinische Betreuung. Genau das kann das umgebaute Hospizmobil bieten. Die Fahrten erfolgen mit medizinischem und pflegerischem Personal und werden gezielt auf den Patienten zugeschnitten. Ein letztes Mal die alte Heimat sehen, noch einmal Karpfenessen in Prühl, ein Fußballspiel im Stadion erleben... - die Wünsche müssen gar nicht riesengroß sein, nur sind sie vielleicht allein und privat nicht mehr zu realisieren. Finger wünscht sich, dass Angehörige und Personal in Seniorenheimen den Wünschewagen im Hinterkopf haben. Vielleicht kann dann schon bald der nächste Herzenswunsch erfüllt werden. Kontakt: info@kvkitzingen.brk.de

Von: Walter Vierrether (Kulturreferent, Stadt Kitzingen)