Der Wettergott meinte es gut mit den Iphöfer Schützen und so kamen am Kirchweihdienstag etwa 80 Schaulustige zum Rathaus, um die Proklamation der neuen Majestäten mitzuerleben. Jasmin Weber ist die neue Schützenkönigin der kgl. priv. SG Iphofen. Sie löst damit ihren Vorgänger, Bendikt Rothdach, ab, der bedingt durch die Pandemie die Königswürde drei Jahre innehatte. Der neuen Königin zur Seite stehen Sebastian Keysers als erster Ritter sowie Christoph Ruck als zweiter Ritter. Jugendkönigin wurde Alyssa Mayle mit Vivien Amend als erste Ritterin und Hanni Ruck als zweiten Ritter.

Erstmals seit 2019 konnte wegen der Coronapause auch das beliebte Bürgerschießen bei den Iphöfer Schützen wieder durchgeführt werden. Wegen der immer noch herrschenden Infektionsgefahr hatte der Verein vorsichtshalber hinsichtlich der Enge im Schützenhaus auf die traditionelle Feier mit der Preisverleihung an die Bürgerschützen am Kirchweihmontag verzichtet. Trotzdem war die Stimmung ausgezeichnet. Während des Weinkulinarischen Spaziergangs am Kirchweihsonntag hatten sich 49 Bürgerinnen und Bürger im Schützenhaus eingefunden, um ihr schießsportliches Können unter Beweis zu stellen. Bei einer Einlage von 6 Euro konnte man 20 mal auf Luftgewehrscheiben schießen. Nachkaufen, bis man einen guten Schuss hatte, durfte man dieses Jahr nicht, was viele Teilnehmer als einen sportlichen Aspekt ansahen.

Die Krone als Bürgerschützenkönig sicherte sich mit einem 49,3 Teiler Wolfgang Haas, mit einem 77,2 Teiler wurde Marvin Müller Jugendbürgerkönig.

Für die beiden Sieger des Bürgerschießens gab es jeweils eine attraktive Geldprämie. Die ersten 20 Preisträger erhielten großzügige Gutscheine folgender örtlicher Betriebe, bei denen wir uns ganz herzlich bedanken: 99er Kulinarium, Blumencafé Holzheimer, Genusshaus, Hotel & Weingut Zehntkeller, Pizzeria Da Tonino, REWE, Weingut Ruck, Weingut Wirsching.

Die Veranstaltungen waren trotz der abgespeckten Ausführung gut gelungen und mit Freude aller Beteiligten angenommen worden. Es bleibt die Hoffnung, dass im nächsten Jahr wieder ein umfangreicheres Schießprogramm angeboten werden kann

Von: Erich Hammer (Pressesprecher, kgl. priv. Schützengesellschaft Iphofen)