Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Marktsteft/Michelfeld. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung des Ortsverbandes entnommen.

Die Mitgliederzahlen sind stabil bei knapp 60 Mitgliedern, wie der Ortsvorsitzende Dieter Haag informierte. Der Ortsverband hat mit Thomas Reichert und Dieter Haag auch zwei Personen aus den eigenen Reihen im Kreisvorstand und kann somit aktiv auf Landkreisebene mitgestalten.

Haag erinnert an gemeinsame Besuche bei politischen Veranstaltungen auf Kreisebene wie etwa den politischen Ascherdonnerstag in Wiesentheid. Bei den Sitzungen des Vorstandes wurden einige Termine auf Kreis- und Ortsebene geplant und durchgeführt. So besuchten die Mitglieder des Ortsverbandes die renovierten Räume des Jugendtreffs "Bude Michelfeld" und übergaben einen Scheck als Anerkennung für die ehrenamtliche Leistung der Jugendlichen. Der Besuch bei der „Die Winzerhalle“ in Kitzingen war überaus erfolgreich, folgten doch 60 Interessierte den Ausführungen von Thorsten Klein und seinem Team. Mit einer Weihnachtsfeier rundete der Ortsverband in geselliger Runde das Jahr ab.

Aktuelle Entwicklungen

Die vielen Themen, mit denen sich der Stadtrat beschäftigt, machte Bürgermeister Thomas Reichert in seinen Ausführungen deutlich. Auf einige davon ging er näher ein. In die derzeitige Großbaustelle des Industriedenkmales am Alten Hafen, die im Sommer nächsten Jahres abgeschlossen wird, werden eine Inklusionsgastronomie mit Übernachtungsmöglichkeiten sowie der Landkreis mit seiner Umweltstation einziehen. "Die Kindergartenplanungen laufen auf Hochtouren, der Stadtrat steht geschlossen hinter diesem nächsten Großprojekt", so Reichert weiter.

Weitere Projekte: Die Kreuzung der Staatsstraße wird im Sommer mit einer Lichtsignalanlage sicherer gemacht, das Gewerbegebiet wächst, der Kanalanschluss der Kläranlage Michelfeld wird weiter geplant.

Bei den Wahlen wurden sowohl Dieter Haag als Ortsvorsitzender sowie Thomas Geiersbach und Thomas Reichert als dessen Stellvertreter bestätigt. Nachdem Erwin Röder nicht mehr antrat, wurde der Michelfelder Dominik Burggraf als weiterer Stellvertreter gewählt. Die Kasse führt Heiko Kieser weiter, Schriftführer ist Daniel Irmler, Digitalbeauftragter wird Armin Matterne. Der Vorstand wurde mit den Beisitzern Marion Behringer, Michael Eisenhuth, Andreas Jordan, Sabine Pfeiler, Marco Roth, Wolfgang Seitz und Otmar Senft komplettiert. Als Kassenprüfer wurde Detlef Roth bestätigt, neu in dieser Funktionist hier Carmen Reichert.

In die Kreisvertreterversammlung wurden Marion Behringer, Michael Eisenhuth, Dieter Haag, Thomas Reichert, Marco Roth und Wolfgang Seitz gewählt. Ersatzdelegierte sind Andreas Jordan, Thomas Geiersbach, Heiko Kieser, Armin Matterne, Sabine Pfeiler und Otmar Senft.

Mitglieder ausgezeichnet

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Marion Behringer, Thomas Geiersbach, Michael Kleinschroth, Bernd Vogel und Christa Vogel vom Ortsvorsitzenden Dieter Haag und der Kreis- und Bezirksrätin Gerlinde Martin geehrt.