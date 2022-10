Marktbreit vor 1 Stunde

Csaba Mustos ist neuer Schützenkönig

In Marktbreit zählt es zur Tradition, dass die Schützengesellschaft am Kirchweihwochenende ihren Schützenauszug mit anschließender Königsproklamation ausrichtet. Dies war nun nach zwei Jahren Pause endlich wieder möglich. An den vorangegangenen vier Schießtagen fanden leider nur 27 Schützen den Weg ins Schützenhaus, davon acht Bürger.