Die Sanierung des Crailsheimer Schlosses in Rödelsee geht weiter. Nach einem Ortstermin in der jüngsten Sitzung beschlossen die Räte weitere Schritte. Gut eine halbe Million Euro sollen noch in diesem Jahr vor allem in die Ertüchtigung des Gewölbekellers fließen.

Um größere Veranstaltungen mit bis zu 500 Besucherinnen und Besuchern durchführen zu können und dabei auch die Nachbarn möglichst wenig zu belasten, sind in dem rund 40 Meter langen Gewölbe einige Investitionen nötig. Wie Architekt Norbert Hufnagel erklärte, sollten in diesem Jahr noch die Akustik, sowie Heizung und Be-und Entlüftung in dem Keller umgesetzt werden. In den kommenden Jahren soll das Strom- und Lichtkonzept, sowie die Aufzugsanlage gebaut werden. "Wir haben eigentlich genug diskutiert", sagte Bürgermeister Burkard Klein. Nach kurzer Beratung über die Dimension der Lüftungsrohre beschlossen die Räte einstimmig, die vorgestellte Sanierung umzusetzen.

Wasserschaden verzögert die Arbeiten am Kindergarten

Ein Wasserschaden verzögert die Baustelle Erweiterung Kindergarten erheblich. Nach Aussagen von Architekt Hufnagel kommt die Schadensregulierung aber gut voran, nach der Sommerpause könnte Einzug sein. Wer am Ende für den Schaden aufkommen muss, wird wohl juristisch geklärt werden müssen.

Gleich zwei Anfragen zu Ausnahmen im Baugebiet "Am Schwanberg" führten zu Diskussionen, eine Bauanfrage wurde dabei trotz Bedenken in öffentlicher Sitzung behandelt. Grundsätzlich kann sich eine Ratsmehrheit "Tiny-Houses" auch dort vorstellen, sie könnten gar eine Bereicherung sein. Ob das allerdings auf einem der großen Grundstücke ideal ist, bezweifelte Markus Ostwald, der hier Nachbarschaftsprobleme kommen sah. Ähnlich seine Argumente bei einem zweiten Antrag, bei dem auf einem Grundstück drei anstelle von zwei Wohneinheiten errichtet werden sollen. Am Ende stimmten die Räte mehrheitlich für die Anträge, Bürgermeister Klein sagte aber eine Überarbeitung des Bebauungsplans zu, um auch andere gewährte Ausnahmen einzuarbeiten.

Der TSV Rödelsee erhält zum 100-jährigen Jubiläum den üblichen Zuschuss von 50 Euro pro aktivem Mitglied.

Der Bebauungsplan "Im Schlossgrund" ist laut Klein ungültig. Dies folgt aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs. Ursache sind wohl nicht heilbare Fehler, sowohl in formeller als auch materieller Form. Auf die bereits bestehende Bebauung, so Klein weiter, dürfte das Urteil keine Auswirkungen haben. Bis allerdings Weiteres zu veranlassen ist, also eine neue Satzung aufgelegt werden kann, muss die Urteilsbegründung abgewartet werden, was einige Wochen dauern kann.