"Nein! Ich bin noch nicht zum Abschuss freigegeben worden", sagte Karl Wolf, Kreisvorsitzender des Kitzinger Vereines Gartenbau- und Landespflege lachend auf der beeindruckenden Feier des Volkacher Obst- und Gartenbauvereines (OGV). Im besonderen Ambiente des Volkacher Schelfenhauses begrüßte Vorsitzender Franz Lang an die 100 Mitglieder, die zuerst im Hof zu einem Sektempfang geladen waren.

Erster Höhepunkt dort: Die "Coolen Gartenwölfe", die seit vier Jahren bestehende Kindergruppe des Vereins, sangen ein Ständchen für die Gäste. Im Festsaal war anschließend jeder Platz belegt.

Stolz blickte der Vorsitzende kurz in die Vergangenheit: 1898, entstanden aus einem ehemaligen Bienenzuchtverein, bringen es die "Obstler", wie sie früher gern genannt wurden, auf mittlerweile 125 Jahre Vereinsleben bei einem Mitgliedsstand von annähernd jetzt 200 Personen. "Und dem schönsten Gartengrundstück von Volkach, was von der Stadt in der Nähe des Mains zur Verfügung gestellt wurde."

Lob vom Bürgermeister für "den schönsten Kreisel des Landkreises"

Die von Franz Lang aufgezeigten Aktivitäten schienen gar kein Ende mehr zu nehmen: Fachvorträge und Fortbildungsfahrten bis hin zu Baumschneidekurse. Aber auch das gesellige Vereinsleben war ihm stets wichtig. Darunter Ausflugsfahrten mit dem Bus bis ins benachbarte Ausland. Natürlich nur mit der Chauffeurin Ute Danzberger, die ebenfalls ein langjähriges Mitglied des Vereins ist.

Bürgermeister Heiko Bäuerlein zeigte großen Respekt vor den Leistungen des Vereins und dessen Leidenschaft für den Gartenbau. "Ihr setzt Zeichen" und meinte damit beispielhaft die umfangreiche, zeitraubende Pflege des Verkehrskreisel "Schaubmühle". Bäuerlein lobte: "Ein Kleinod, das zwischenzeitlich zum schönsten Kreisel im Landkreis gewachsen ist."

Eis für das Wolfsrudel und zahlreiche Ehrungen

Großes Lob kam von allen Seiten an Jana Noack, der Leiterin der motivierten Jugendgruppe "Coole Gartenwölfe". Das "Wolfsrudel", wie es der Bürgermeister nannte, wurde von ihm spontan zum Eisessen eingeladen.

Ehrungen für 25 Jahre Treue zum OGV erhielten: Roland Danzberger,Christine Dinkel, Herbert Dinkel, Roman Dinkel, Walter Erhard, Karin Firsching, Hans Fuß, Annerose Glaser, Reinhold Glaser, Siegrun Kaiser, Udo Lange, Winfried Langer, Barbara Mai, Hanni Seidel. Für 40 Jahre: Karl-Heinz Bernard, Edmund Eck, Thomas Jäcklein, Karl Müller, Elisabeth Sammartino, Winfried Schäfer, Gottfried Schäfer. Für 50 Jahre: Hans Bär, Rudolf Baumeister, Ute Danzberger, Ernst Gebert, Ernst Jäcklein, Friedl Jäcklein, Robert Sternecker. Für 60 Jahre: Paul Barget, Bruno Bienert, Hermann Dumbsky, Wilhelm Kuhn, Alois Martin, Martin Haupt.