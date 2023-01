550 Euro Schaden entstanden an einem Container in Kitzingen.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, ging am Montagabend, kurz vor 22 Uhr, bei der Polizei in Kitzingen der Hinweis ein, dass sich ein circa 1,70 Meter großer Mann mit Bommelmütze am Altkleidercontainer in der Dagmar-Voßkühler- Straße in Kitzingen zu schaffen macht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte vor Ort niemand mehr angetroffen werden. Laut Polizei wurde der Container aufgebrochen und Kleidungsstücke entwendet. Der Schaden beträgt rund 550 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410).