Der Comedian Martin Frank tritt am 15. Dezember mit seinem Programm "Wahrscheinlich liegt’s an mir" im Keller von "Schloss Crailsheim" auf. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen hervor, au der die folgenden Informationen stammen.

Über sein Programm schreibt der Comedian der Pressemitteilung zufolge: Sie wollen wissen, worum es in meinem neuen Kabarettprogramm geht? Ich muss Sie enttäuschen. Ich kann ihnen doch heute noch nicht sagen, was ich morgen für eine Nummer spielen werde. Vielleicht lästere ich heute über Milchalternativen und morgen attestiert man mir eine Lactoseunverträglichkeit.

Ich sollte aber vorsichtshalber eine Triggerwarnung aussprechen. Denn irgendetwas in diesem Programm wird mit Sicherheit Gefühle verletzen. Seien es meine absurden Beobachtungen aus dem alltäglichen Leben, wiedergegeben in meiner ländlich-rustikalen Art oder die eine italienische Arie, die Sie an Ihre Zangengeburt erinnern lässt.

Der Kartenvorverkauf startet ab sofort in der Vinfothek Schloss Crailsheim Rödelsee, Karten für 24 Euro, an der Abendkasse 26 Euro, 20 Prozent Ermäßigung für Schwerbehinderte (GdB 50) samt Begleitperson sowie Kinder bis 12 Jahren. Bei Erwerb von E-Tickets fallen dort gesonderte Gebühren an. Platzreservierung ist nicht möglich. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr.