Christoph Gewinner, derzeit Sozialarbeiter am Therapeutischen Zentrum der Jugendhilfe Gauting, wird zum 1. August Gemeindereferent im Pastoralen Raum Kitzingen. Dies geht aus einer Mitteilung des Bistums Würzburg hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Gewinner wurde 1967 im südhessischen Bensheim an der Bergstraße geboren. Nach dem Abitur 1987 leistete er Zivildienst in München sowie drei Jahre Freiwilligendienst im französischen Taizé. 1995 erwarb er in Paderborn das Diplom als Sozialarbeiter und arbeitete im Anschluss als Bewährungshelfer beim Landgericht Paderborn. 1997 erwarb Gewinner ebenfalls in Paderborn das Diplom als Religionspädagoge. Im Anschluss wirkte er bis 2004 als Gemeindereferent und Religionslehrer in Bad Tölz (Erzdiözese München und Freising). Von 2003 bis 2014 war er Sozialarbeiter und Religionspädagoge im Sankt-Anna-Schulverbund München. Danach leitete er bis 2017 die Archegemeinschaft Landsberg. Bis 2018 wirkte Gewinner im Anschluss als Leiter der Fachschule für Heilerziehungspflege in Wolfratshausen. Seither ist er Sozialarbeiter in Gauting. Gewinner ist geschieden und Vater von drei erwachsenen Kindern.