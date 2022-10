ZU einem A-cappella- und Orgelkonzert lud der ev. Dekanatskantor Reiner Gaar gemeinsam mit dem Chor "Ensemble Musici Cantantes" in die Michaelskirche in Volkach ein. Es kamen unter anderem Chorwerke von H. Schütz, M. Reger und F. Mendelssohn Bartholdy sowie Eigenkompositionen für Orgel von Reiner Gaar zur Aufführung. So entführte der Dekanatskantor die zahlreichen Zuhörer mit seinem Stück "Chomolungma" in die tibetische Bergwelt - ein Werk das unter dem Eindruck einer Wanderung zum Fuße des Mt. Everests entstand.

Von: Ina Redweik (Mitglied des Kirchenvorstands, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Volkach)